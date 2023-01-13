Белгородцы из приграничья проживали в ПВР Старого Оскола за 4,1 млн рублей

Согласно документам госзкупки, на проживание выделили 4,1 млн рублей. Это люди, которые жили в приграничных районах Белгородской области. Пунктом временного размещения стала гостиница «Русь» в Старом Осколе. Всего разместили порядка 59-60 человек. Их обеспечили четырёхразовым питанием (завтрак, обед, полдник и ужин).