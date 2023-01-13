Белгородцы из приграничья проживали в ПВР Старого Оскола за 4,1 млн рублей

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Согласно документам госзкупки, на проживание выделили 4,1 млн рублей. Это люди, которые жили в приграничных районах Белгородской области. Пунктом временного размещения стала гостиница «Русь» в Старом Осколе. Всего разместили порядка 59-60 человек. Их обеспечили четырёхразовым питанием (завтрак, обед, полдник и ужин).
Срок действия договора завершился 31 декабря 2022 года. Он действовал с 22 ноября.
Напомним, ранее стало известно, что эвакуированных жителей приграничья Белгородской области собираются принять в Рязанской области. А в конце октября переселенцы отправились в Подмосковье.