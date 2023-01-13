Белгородца Евгения Поддубного наградили премией правительства РФ в области СМИ

Военкор Евгений Поддубный стал лауреатом премии в области СМИ за 2022 год. Церемонию награждения провели 12 января. Премию он получил за «обеспечение информационного освещения боевых действий и мероприятий по восстановлению мирной жизни в период СВО», сообщили в правительстве РФ.

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