Белгородца Евгения Поддубного наградили премией правительства РФ в области СМИ

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Церемония награждения состоялась накануне Дня российской печати, который ежегодно отмечается 13 января. В числе награждённых — военный корреспондент Евгений Поддубный, уроженец Белгорода.
Журналиста отметили за обеспечение информационного освещения боевых действий и мероприятий по восстановлению мирной жизни в период специальной военной операции. Премию вручил председатель правительства Михаил Мишустин.
Всего же лауреатами стали 37 журналистов в 17 номинациях.