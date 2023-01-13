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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Белгородца Евгения Поддубного наградили премией правительства РФ в области СМИ

Сегодня, 12:49
Фото: Telegram-канал правительства РФ
Военкор Евгений Поддубный стал лауреатом премии в области СМИ за 2022 год. Церемонию награждения провели 12 января. Премию он получил за «обеспечение информационного освещения боевых действий и мероприятий по восстановлению мирной жизни в период СВО», сообщили в правительстве РФ.

Церемония награждения состоялась накануне Дня российской печати, который ежегодно отмечается 13 января. В числе награждённых — военный корреспондент Евгений Поддубный, уроженец Белгорода. 

Журналиста отметили за обеспечение информационного освещения боевых действий и мероприятий по восстановлению мирной жизни в период специальной военной операции. Премию вручил председатель правительства Михаил Мишустин. 

Всего же лауреатами стали 37 журналистов в 17 номинациях.

Уроженец Белгорода Евгений Поддубный получил медаль «За отвагу»
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#Анастасия Афанасенко#Общество#Белгородская область#Евгений поддубный#Михаил мишустин#Награждение#Премия#Сми#Правительство РФ#День российской печати
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