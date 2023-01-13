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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Белгородец с вагнеровским «Чёрным крестом» и Орденом Мужества погиб на Украине

Сегодня, 15:09
Фото: 1MI
О гибели в зоне СВО жителя Старого Оскола Белгородской области стало известно из социальных сетей.

Памятный пост, посвящённый погибшему на Украине Максиму Захарченко, опубликовали в социальных сетях его близкие. Известно, что у умершего мужчины остался несовершеннолетний сын.

Фото: "ВПодъезде Шебекино"

Как сообщила мать погибшего Наталья, Максима наградили вагнеровским «Чёрными крестом» и Орденом Мужества (чьим аналогом и является «Крест»).

Все, кто знают моего сына, знают, что он никогда не прятался за чужую спину и всегда шёл напролом. Мой сынок Максимка достойно воевал, заслужил чёрный «вагнеровский» крест и государственную награду — Орден Мужества. Я горжусь им, своим сыном, и пусть он покоится с миром. Спасибо всем, кто помнит о нём.
Наталья Бережная

В комментариях под записью Максима вспоминали как хорошего друга, одноклассника, отца и сына.

Напомним, что не так давно в Белгороде появились баннеры с погибшими в СВО белгородцами. Часть из них уже успели убрать.

Кто из погибших в СВО белгородцев попал на городские баннеры
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#Артем Черненко#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Старый Оскол#Погибшие#Бойцы#Военные
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