Белгородец с вагнеровским «Чёрным крестом» и Орденом Мужества погиб на Украине

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Памятный пост, посвящённый погибшему на Украине Максиму Захарченко, опубликовали в социальных сетях его близкие. Известно, что у умершего мужчины остался несовершеннолетний сын.
Как сообщила мать погибшего Наталья, Максима наградили вагнеровским «Чёрными крестом» и Орденом Мужества (чьим аналогом и является «Крест»).
Все, кто знают моего сына, знают, что он никогда не прятался за чужую спину и всегда шёл напролом. Мой сынок Максимка достойно воевал, заслужил чёрный «вагнеровский» крест и государственную награду — Орден Мужества. Я горжусь им, своим сыном, и пусть он покоится с миром. Спасибо всем, кто помнит о нём.
Наталья Бережная
В комментариях под записью Максима вспоминали как хорошего друга, одноклассника, отца и сына.
Напомним, что не так давно в Белгороде появились баннеры с погибшими в СВО белгородцами. Часть из них уже успели убрать.