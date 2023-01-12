Жители Белгороде умерили аппетит при продаже своих квартир в 2022 году

В Губкине цена за «квадрат» за год возросла с 57 до 60 тысяч рублей. При этом увеличение стоимости проходило постепенно, начиная с февраля. Тогда был и зафиксирован максимальный ценник — 63 тысячи рублей за квадратный метр. Также значительное увеличение стоимости наблюдалась на недвижимость в Алексеевке. Если в январе 2022 года за «квадрат» просили 59 тысяч рублей, в декабре цена составила 78 тысяч рублей.