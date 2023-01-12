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Жители Белгороде умерили аппетит при продаже своих квартир в 2022 году

Сегодня, 09:24
Фото: 1MI

Белгородцы продавали квартиры намного дешевле в 2022 году

Если ещё в начале 2022 года за «квадрат» просили 103 тысячи рублей, в декабре его стоимость снизилась до 91 тысячи рублей. А вот в Шебекино, Старом Осколе и Губкине цены наоборот выросли.

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке в Белгороде в январе 2022 года составляла 103 тысячи рублей. Но уже с февраля цены постепенно начали снижаться. В июле прошлого года стоимость за квадратный метр составила 97 тысяч рублей, в ноябре — 94 тысячи рублей, а в декабре цена упала до 91 тысячи рублей.

При этом в Старом Осколе ситуация противоположная. Если в начале 2022 года за «квадрат» вторичного жилья просили 71 тысячу рублей, с марта стоимость начала увеличиваться. К примеру, с мая по сентябрь она составляла 75-76 тысяч рублей, а в ноябре достигла 77 тысяч рублей.

Подорожал, но лишь на тысячу рублей, квадратный метр вторичного жилья и в Шебекино. В начале года средняя стоимость составляла 58 тысяч рублей, а декабре она возросла до 59 тысяч рублей. При этом самые максимальные показатели были зафиксированы в июле и сентябре — 63 и 65 тысяч рублей соответственно.

В Губкине цена за «квадрат» за год возросла с 57 до 60 тысяч рублей. При этом увеличение стоимости проходило постепенно, начиная с февраля. Тогда был и зафиксирован максимальный ценник — 63 тысячи рублей за квадратный метр. Также значительное увеличение стоимости наблюдалась на недвижимость в Алексеевке. Если в январе 2022 года за «квадрат» просили 59 тысяч рублей, в декабре цена составила 78 тысяч рублей.

В Белгороде установили среднюю рыночную стоимость «квадрата» жилья по соцнайму
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