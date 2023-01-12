Яна Хтей проиграла в суде департаменту имущества Москвы

Ранее стало известно, что департамент городского имущества города Москвы подал в арбитражный суд столицы исковое заявление к Яне Хтей на сумму в 147 880 рублей, из которых 142 тысячи рублей — задолженность по внесению арендных платежей, а ещё 5 тысяч рублей — пени за просрочку.
Изучив документы дела, суд решил взыскать с индивидуального предпринимателя Яны Хтей в пользу департамента городского имущества города Москвы задолженность в размере 142 тысячи рублей и пени в размере 5 тысяч рублей. Кроме этого, суд решил взыскать с жены олимпийского чемпиона Тараса Хтея в доход федерального бюджета госпошлину в размере 5 437 рублей.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд.