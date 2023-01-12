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Яна Хтей проиграла в суде департаменту имущества Москвы

Сегодня, 10:05
Фото: 1MI
Теперь индивидуальный предприниматель должна выплатить задолженность по аренде земельного участка и пени. Решение может быть обжаловано.

Ранее стало известно, что департамент городского имущества города Москвы подал в арбитражный суд столицы исковое заявление к Яне Хтей на сумму в 147 880 рублей, из которых 142 тысячи рублей — задолженность по внесению арендных платежей, а ещё 5 тысяч рублей — пени за просрочку.

Изучив документы дела, суд решил взыскать с индивидуального предпринимателя Яны Хтей в пользу департамента городского имущества города Москвы задолженность в размере 142 тысячи рублей и пени в размере 5 тысяч рублей. Кроме этого, суд решил взыскать с  жены олимпийского чемпиона Тараса Хтея в доход федерального бюджета госпошлину в размере 5 437 рублей.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Департамент имущества Москвы подал иск в арбитраж к белгородке Яне Хтей
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#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область#Яна Хтей#Суд#Задолженность#Аренда земли#Кристина Семенчук
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