Яна Хтей проиграла в суде департаменту имущества Москвы

Ранее стало известно, что департамент городского имущества города Москвы подал в арбитражный суд столицы исковое заявление к Яне Хтей на сумму в 147 880 рублей, из которых 142 тысячи рублей — задолженность по внесению арендных платежей, а ещё 5 тысяч рублей — пени за просрочку.