Выпускник белгородской школы вручил учителям цветы с траурными лентами

Полиция также собиралась проверить случившееся. Вскоре директор СОШ № 17 Елена Горшкова объяснила, что парень предъявил паспорт охранникам, сказал, куда идёт. Он действительно хотел подарить цветы. Когда ему пояснили, что такое живым людям не дарят, он лишь ответил, что не знал.