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Выпускник белгородской школы вручил учителям цветы с траурными лентами

Сегодня, 14:38
Фото: страница МАОУ "СОШ № 17" г. Губкин в ВК
Бывший ученик школы № 17 в Губкине зашёл в учреждение с букетами гвоздик, обвязанными чёрными лентами. Родители теперь засыпают администрацию вопросами, как так вышло, что на территорию школы смог войти посторонний, пишет «Подъём».

Выпускник школы № 17 в Губкине подарил двум учителям гвоздики с траурными лентами. Молодого человека оправдали, будто бы он не разбирается в цветах, а родители всё равно бьют тревогу, как на территории школы оказался посторонний.

«А именно кто? Как? И с какой целью попал на территорию школы? Почему никто из работников ЧОП не препятствовал его свободному передвижению по школе?» — пишут местные жители в паблике «Губкин говорит».

Эти вопросы администрация игнорируют. Очевидцы сообщили, что выпускник пришёл в школу 10 января и вручил цветы со словами «вам пригодится». Об этом рассказала мать одного из учеников, ссылаясь на слова детей.

Полиция также собиралась проверить случившееся. Вскоре директор СОШ № 17 Елена Горшкова объяснила, что парень предъявил паспорт охранникам, сказал, куда идёт. Он действительно хотел подарить цветы. Когда ему пояснили, что такое живым людям не дарят, он лишь ответил, что не знал.

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#Общество#Нарочно не придумаешь#Белгородская область#Губкин#Директор школы#Выпускник#Наталья Корявых#Гвоздики#Траурные ленты
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