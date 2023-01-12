В Белгороде установили среднюю рыночную стоимость «квадрата» жилья по соцнайму

В Белгороде установили среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья для отнесения граждан к малоимущим для предоставления жилья по договору социального найма. Согласно документу, «квадрат» обойдётся в 96,8 тыс. рублей.
Для сравнения: в первом квартале 2022 года норматив составлял 95 тыс. рублей. К четвёртому он увеличился до 104,5 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в областном центре утвердили среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья. Сумма на первое полугодие 2023 года немногим превысила 100 тыс. рублей.
Интересно, что показатель уменьшился. В первом полугодии 2022 года он составлял 107,3 тыс. рублей, а во втором — 112,1 тыс. рублей.