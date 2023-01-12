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В Белгороде установили среднюю рыночную стоимость «квадрата» жилья по соцнайму

Сегодня, 06:19
Фото: 1MI
В первом квартале года квадратный метр будет стоить 96,8 тыс. рублей, следует из постановления, опубликованного городской администрацией.

В Белгороде установили среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья для отнесения граждан к малоимущим для предоставления жилья по договору социального найма. Согласно документу, «квадрат» обойдётся в 96,8 тыс. рублей.

Для сравнения: в первом квартале 2022 года норматив составлял 95 тыс. рублей. К четвёртому он увеличился до 104,5 тыс. рублей

Ранее сообщалось, что в областном центре утвердили среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья. Сумма на первое полугодие 2023 года немногим превысила 100 тыс. рублей.

Интересно, что показатель уменьшился. В первом полугодии 2022 года он составлял 107,3 тыс. рублей, а во втором — 112,1 тыс. рублей.

В Белгороде уменьшилась средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья
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