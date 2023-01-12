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В Белгороде стало больше предложений по аренде коммерческой недвижимости

Сегодня, 14:08
Фото: 1MI
С начала 2022 года число предложений на одном из сайтов выросло в два раза. А вот в Шебекино число предложений сократилось.

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в январе 2022 года в Белгороде количество предложений по аренде коммерческой недвижимости составляло 69. С апреля их число начало увеличиваться. Пик пришёлся на июль — 155 предложений. К концу года их осталось 144.

В три раза стало больше предложений по аренде коммерческой недвижимости в Старом Осколе. На начало 2022 года их было 14, в декабре количество выросло до 54. Больше всего пунктов зафиксировали в июне — 59.

В Шебекино предложений по аренде стало меньше. В январе их было семь, а в декабре - всего три.

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