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В Белгороде снесут дом 1917 года постройки

Сегодня, 07:17
Фото: 1MI
Аварийным признали здание на улице Нагорной. Соответствующее распоряжение выпустили в мэрии Белгорода.

Дом № 28 на улице Нагорной в областном центре признали аварийным и подлежащим сносу. Земельный участок под ним изымут для муниципальных нужд.

Власти города должны произвести отселение граждан из муниципальных жилых помещений и расторгнуть с нанимателями договоры соцнайма.

Согласно данным системы ГИС ЖКХ, одноэтажный дом на улице Нагорной ввели в эксплуатацию в 1917 году. Площадь здания составляет 73,8 кв. м.

Аварийным ранее признали и дом на улице Нагорной, 36. Это решение приняли ещё в 2018 году. Для переселения жителей приобрели квартиры на улице 60 лет Октября, 5 и Шершнёва, 13, а также на улице Советской, 49.

Помимо этого, аварийными признали дома № 16 по улице Чумичова и № 27 по улице Октябрьской.

В Свято-Троицком квартале в Белгороде снесут ещё один дом
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