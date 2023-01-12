В Белгороде снесут дом 1917 года постройки

Дом № 28 на улице Нагорной в областном центре признали аварийным и подлежащим сносу. Земельный участок под ним изымут для муниципальных нужд.
Власти города должны произвести отселение граждан из муниципальных жилых помещений и расторгнуть с нанимателями договоры соцнайма.
Согласно данным системы ГИС ЖКХ, одноэтажный дом на улице Нагорной ввели в эксплуатацию в 1917 году. Площадь здания составляет 73,8 кв. м.
Аварийным ранее признали и дом на улице Нагорной, 36. Это решение приняли ещё в 2018 году. Для переселения жителей приобрели квартиры на улице 60 лет Октября, 5 и Шершнёва, 13, а также на улице Советской, 49.
Помимо этого, аварийными признали дома № 16 по улице Чумичова и № 27 по улице Октябрьской.