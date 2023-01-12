В Белгороде перед Новым годом резко выросла цена за «квадрат» жилья в новостройках

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, средняя стоимость за квадратный метр жилья в новостройках Белгорода в январе 2022 года составляла 94 тысячи рублей. В марте цена снизилась до 90 тысяч рублей, но уже с апреля стоимость взлетела до 106 тысяч рублей. Минимум был зафиксирован в сентябре. Тогда цена составляла 85 тысяч рублей. Однако в декабре стоимость превысила рекордные 124 тысячи рублей за «квадрат».