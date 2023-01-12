В Белгороде перед Новым годом резко выросла цена за «квадрат» жилья в новостройках

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, средняя стоимость за квадратный метр жилья в новостройках Белгорода в январе 2022 года составляла 94 тысячи рублей. В марте цена снизилась до 90 тысяч рублей, но уже с апреля стоимость взлетела до 106 тысяч рублей. Минимум был зафиксирован в сентябре. Тогда цена составляла 85 тысяч рублей. Однако в декабре стоимость превысила рекордные 124 тысячи рублей за «квадрат».
Рост цен также был зафиксирован и в Старом Осколе. Если в январе 2022 года цена за «квадрат» составляла 78 тысяч рублей, в декабре она достигла 87 тысяч рублей. Самые минимальные значения были в июне — 80 тысяч рублей, а самые максимальные в октябре — 92 тысячи рублей.