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В Белгороде перед Новым годом резко выросла цена за «квадрат» жилья в новостройках

Сегодня, 12:48
Фото: 1MI
Также увеличение стоимости наблюдалось в Старом Осколе. Там в январе 2022 года за «квадрат» в новостройке просили 78 тысяч рублей, в декабре цена достигла 87 тысяч рублей.

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, средняя стоимость за квадратный метр жилья в новостройках Белгорода в январе 2022 года составляла 94 тысячи рублей. В марте цена снизилась до 90 тысяч рублей, но уже с апреля стоимость взлетела до 106 тысяч рублей. Минимум был зафиксирован в сентябре. Тогда цена составляла 85 тысяч рублей. Однако в декабре стоимость превысила рекордные 124 тысячи рублей за «квадрат».

Рост цен также был зафиксирован и в Старом Осколе. Если в январе 2022 года цена за «квадрат» составляла 78 тысяч рублей, в декабре она достигла 87 тысяч рублей. Самые минимальные значения были в июне — 80 тысяч рублей, а самые максимальные в октябре —  92 тысячи рублей.

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#Кристина Семенчук#Экономика#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Старый Оскол#Квадратный метр#Жилье#Стоимость#Новостройка
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