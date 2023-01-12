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В Белгороде на Студенческой отремонтируют половину моста

Сегодня, 17:10
Фото: мэрия Белгорода
Движение временно организуют по левой стороне путепровода, в направлении Корочанской улицы, предупредили в мэрии Белгорода.

На улице Студенческой собираются приступать к ремонту путепровода — правой его стороны.  Речь идёт о дороге в направлении Богдана Хмельницкого. Движение полностью организуют по другой левой стороне моста — в направлении Корочанской.

Мы ранее писали, что что на улице Студенческой ремонтные работы должны закончить в этом году. Также напомним, что в 2022 году завершился капремонт левой стороны путепровода через железнодорожные пути «Москва — Юг». Всего за предыдущий год в Белгородской области отремонтировали 140 км дорог.

Ремонт дорог по нацпроекту в Белгородской области планируют завершить в июне
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#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Капитальный ремонт дорог#Студенческая#Путепровод
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