В Белгороде на Студенческой отремонтируют половину моста

Мы ранее писали, что что на улице Студенческой ремонтные работы должны закончить в этом году. Также напомним, что в 2022 году завершился капремонт левой стороны путепровода через железнодорожные пути «Москва — Юг». Всего за предыдущий год в Белгородской области отремонтировали 140 км дорог.