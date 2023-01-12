В Белгороде на Студенческой отремонтируют половину моста

На улице Студенческой собираются приступать к ремонту путепровода — правой его стороны. Речь идёт о дороге в направлении Богдана Хмельницкого. Движение полностью организуют по другой левой стороне моста — в направлении Корочанской.
Мы ранее писали, что что на улице Студенческой ремонтные работы должны закончить в этом году. Также напомним, что в 2022 году завершился капремонт левой стороны путепровода через железнодорожные пути «Москва — Юг». Всего за предыдущий год в Белгородской области отремонтировали 140 км дорог.