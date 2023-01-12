Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Телефоны аварийных и экстренных служб Белгородской области: куда звонить в случае ЧП?

Сегодня, 11:53
Фото: 1MI

Журналисты собрали телефоны аварийных и экстренных служб Белгородской области

Редакция «Бел.Ру» собрала номера аварийных и экстренных служб, куда белгородцы могут звонить в случае необходимости.

Телефоны экстренных служб

— Пожарная служба — 01 (с мобильного телефона — 101)

— Полиция — 02 (102)

— Скорая медицинская помощь — 03 (103)

— Газовая аварийная служба — 04 (104)

— Единый номер экстренных служб — 112

Отметим, что последний номер обычно используется в тех случаях, когда нужно вместе с МЧС вызвать и другие службы. Также этот номер можно использовать для того, чтобы сообщить информацию о взрывоопасном предмете или пропавшем человеке.

Кроме того, существует похожий Единый Общероссийский телефон доверия — 122. С помощью него можно записаться к врачу. В ковидные времена этот номер использовался как горячая линия помощи по борьбе с вирусом, в период мобилизации — как линия поддержки по вопросам призыва. На этот номер также можно сообщать информацию о подозрительных происшествиях: например, о фотографировании.

В МЧС также есть телефон доверия — +7 (47-22) 39-99-99. Позвонив на него, жители могут получить консультацию о пожарной безопасности, или же наоборот — проконсультировать спасателей о нарушении пожарной безопасности.

Если нужна помощь по здоровью

Скорая медицинская помощь — 03 (103)

Неотложная наркологическая помощь — 8 (472) 258-61-26 (Областной наркологический диспансер).

Травматология — 8 (472) 251-86-65 (Травматолого-ортопедическое отделение).

Скорая ветеринарная помощь — 8 (472) 255-79-00 (Ветеринарная клиника неотложной помощи).

Травмпункты

Травмпункт областной больницы — +7 (47-22) 50-48-48

Травмпункт больницы №2 — +7 (47-22) 32-03-54

Травмпункт больницы №2 на Губкина — +7 (47-22) 51-87-18

Травмпункт поликлиники детской областной больницы — 8 (4722) 55-16-53

Телефоны доверия

Единый Общероссийский телефон доверия, в том числе по вопросам помощи подросткам и психологической помощи — 122

Горячая линия по вопросам ВИЧ-инфекции — 8 (4722) 34-52-09

Телефон доверия департамента здравоохранения и социальной защиты населения — +7 (47-22) 23-56-46

Телефон доверия МЧС — +7 (47-22) 39-99-99

Если проблемы с канализацией, счётчиком и холодным водоснабжением

Телефон ГУП «Белоблводоканал» — 8-800-234-71-87 

Если проблемы с горячей водой и отоплением

ПП «Городские тепловые сети» (Белгород) — 34-02-03

ПП «Губкинская ТЭЦ» (Губкин) — 9-79-00

ПП «Восточные тепловые сети» (Валуйки) — 3-05-05

ПП «Восточные тепловые сети» (Волоконовка) — 5-09-90, 5-12-03

Если проблемы со светом

Круглосуточная линия энергетиков «Россети центр» — 8 (800) 220-0-220

Уличное освещение МБУ «Управление Белгорблагоустройство» — 8 (4722) 27-02-91

АО «Белгородэнергосбыт» — 8 (4722) 23-08-49

Если проблемы с вывозом мусора

ООО «Центр Экологической Безопасности» — 8 800 200 75 19

Если пропал человек

— Полиция — 02 (102)

— Единый номер экстренных служб — 112

— Служба поиска людей «Лиза Алерт» — +7 (800-70) 0-54-52

Управы

Управа № 1 «Спутник» — 8-904-098-67-07

Управа № 2 «Есенинская» — 8-952-426-61-61

Управа № 3 «Буденновская» — 8-980-937-75-63

Управа № 4 «Славянская» — 8-980-383-19-04

Управа № 5 «Красноармейская» — 8-919-221-58-20

Управа № 6 «Спортивная» — 8-904-093-96-56

Управа № 7 «Губкинская» — 8-951-130-53-67

Управа № 8 «Архиерейская» — 8-951-760-90-40

Управа № 9 «Космос» — 8-929-000-41-12

Управа № 10 «5-го Августа» — 8-980-324-47-12

Управа № 11 «Ботанический сад» — 8-951-155-44-39

Управа № 12 «Центральная» — 8-960-626-66-69

Управа № 13 «Сумская» — 8-910-321-95-33

Управа № 14 «Мичуринская» — 8 952 434-51-33

Управа № 15 «Гагаринская» — 8-920-551-63-40

Управа № 16 «Кутузовская» — 8-951-152-84-22

Управа № 17 «Аэропорт» — 8-951-151-91-64

Управа № 18 «Черемушки» — 8-952-424-06-12

Управа № 19 «Студенческая» — 8-910-325-79-00

Управа № 20 «Старогородская» — 8-930-089-77-73

Управа № 21 «Савино» — 8-951-150-73-10

Управа № 22 «Народная» — 8-951-150-73-07

Управа № 23 «Крейда» — 8-908-789-20-26

Управа № 24 «Гражданская» — 8-999-519-11-92

Управа № 25 «Донецкая» — 8-951-150-74-16

Управа № 26 «Шуховская» — 8-951-150-74-33

Управа № 27 «Шумиловская» — 8-951-150-74-37

Другие полезные номера

Единая дежурно-диспетчерская служба — +7 (4722) 24-57-01.

МУП «Аварийная служба Белгорода» — +7 (47-22) 32-00-02

Горгаз — 8 (800) 301-31-04

Ничего не помогает?

Если у вас проблема, и вы не можете дозвониться ни по одному из номеров, или же вообще не знаете, куда обращаться — можете сообщить нам на почту ([email protected]) или в социальные сети. Мы постараемся разобраться в вашей проблеме.

Читайте также:
Белгородские военкоматы: где найти и куда звонитьВ мэрии Белгорода рассказали, куда звонить матерям и жёнам военныхС какими вопросами белгородцы звонят на номер 122
#Артем Черненко#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Телефоны#Аварийные службы#Помощь#Чп
Подпишитесь
Зелёный фронт: Белгородский ЦЭБ может лишиться статуса регоператора
Сегодня, 12:12
«Мы так больше жить не можем»: женщина из Шебекино записала видеообращение к Путину
Сегодня, 12:35
ФАС возбудила дело против белгородского Центра экологической безопасности
Сегодня, 09:14
В Белгороде перед Новым годом резко выросла цена за «квадрат» жилья в новостройках
Сегодня, 12:48
Наталия Полуянова рассказала о ситуации в малом бизнесе РФ
Сегодня, 08:59
Жители Белгорода умерили аппетит при продаже своих квартир в 2022 году
Сегодня, 09:24