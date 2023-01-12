— Пожарная служба — 01 (с мобильного телефона — 101)
— Полиция — 02 (102)
— Скорая медицинская помощь — 03 (103)
— Газовая аварийная служба — 04 (104)
— Единый номер экстренных служб — 112
Отметим, что последний номер обычно используется в тех случаях, когда нужно вместе с МЧС вызвать и другие службы. Также этот номер можно использовать для того, чтобы сообщить информацию о взрывоопасном предмете или пропавшем человеке.
Кроме того, существует похожий Единый Общероссийский телефон доверия — 122. С помощью него можно записаться к врачу. В ковидные времена этот номер использовался как горячая линия помощи по борьбе с вирусом, в период мобилизации — как линия поддержки по вопросам призыва. На этот номер также можно сообщать информацию о подозрительных происшествиях: например, о фотографировании.
В МЧС также есть телефон доверия — +7 (47-22) 39-99-99. Позвонив на него, жители могут получить консультацию о пожарной безопасности, или же наоборот — проконсультировать спасателей о нарушении пожарной безопасности.
Скорая медицинская помощь — 03 (103)
Неотложная наркологическая помощь — 8 (472) 258-61-26 (Областной наркологический диспансер).
Травматология — 8 (472) 251-86-65 (Травматолого-ортопедическое отделение).
Скорая ветеринарная помощь — 8 (472) 255-79-00 (Ветеринарная клиника неотложной помощи).
Травмпункт областной больницы — +7 (47-22) 50-48-48
Травмпункт больницы №2 — +7 (47-22) 32-03-54
Травмпункт больницы №2 на Губкина — +7 (47-22) 51-87-18
Травмпункт поликлиники детской областной больницы — 8 (4722) 55-16-53
Единый Общероссийский телефон доверия, в том числе по вопросам помощи подросткам и психологической помощи — 122
Горячая линия по вопросам ВИЧ-инфекции — 8 (4722) 34-52-09
Телефон доверия департамента здравоохранения и социальной защиты населения — +7 (47-22) 23-56-46
Телефон доверия МЧС — +7 (47-22) 39-99-99
Телефон ГУП «Белоблводоканал» — 8-800-234-71-87
ПП «Городские тепловые сети» (Белгород) — 34-02-03
ПП «Губкинская ТЭЦ» (Губкин) — 9-79-00
ПП «Восточные тепловые сети» (Валуйки) — 3-05-05
ПП «Восточные тепловые сети» (Волоконовка) — 5-09-90, 5-12-03
Круглосуточная линия энергетиков «Россети центр» — 8 (800) 220-0-220
Уличное освещение МБУ «Управление Белгорблагоустройство» — 8 (4722) 27-02-91
АО «Белгородэнергосбыт» — 8 (4722) 23-08-49
ООО «Центр Экологической Безопасности» — 8 800 200 75 19
— Полиция — 02 (102)
— Единый номер экстренных служб — 112
— Служба поиска людей «Лиза Алерт» — +7 (800-70) 0-54-52
Управа № 1 «Спутник» — 8-904-098-67-07
Управа № 2 «Есенинская» — 8-952-426-61-61
Управа № 3 «Буденновская» — 8-980-937-75-63
Управа № 4 «Славянская» — 8-980-383-19-04
Управа № 5 «Красноармейская» — 8-919-221-58-20
Управа № 6 «Спортивная» — 8-904-093-96-56
Управа № 7 «Губкинская» — 8-951-130-53-67
Управа № 8 «Архиерейская» — 8-951-760-90-40
Управа № 9 «Космос» — 8-929-000-41-12
Управа № 10 «5-го Августа» — 8-980-324-47-12
Управа № 11 «Ботанический сад» — 8-951-155-44-39
Управа № 12 «Центральная» — 8-960-626-66-69
Управа № 13 «Сумская» — 8-910-321-95-33
Управа № 14 «Мичуринская» — 8 952 434-51-33
Управа № 15 «Гагаринская» — 8-920-551-63-40
Управа № 16 «Кутузовская» — 8-951-152-84-22
Управа № 17 «Аэропорт» — 8-951-151-91-64
Управа № 18 «Черемушки» — 8-952-424-06-12
Управа № 19 «Студенческая» — 8-910-325-79-00
Управа № 20 «Старогородская» — 8-930-089-77-73
Управа № 21 «Савино» — 8-951-150-73-10
Управа № 22 «Народная» — 8-951-150-73-07
Управа № 23 «Крейда» — 8-908-789-20-26
Управа № 24 «Гражданская» — 8-999-519-11-92
Управа № 25 «Донецкая» — 8-951-150-74-16
Управа № 26 «Шуховская» — 8-951-150-74-33
Управа № 27 «Шумиловская» — 8-951-150-74-37
Единая дежурно-диспетчерская служба — +7 (4722) 24-57-01.
МУП «Аварийная служба Белгорода» — +7 (47-22) 32-00-02
Горгаз — 8 (800) 301-31-04
Если у вас проблема, и вы не можете дозвониться ни по одному из номеров, или же вообще не знаете, куда обращаться — можете сообщить нам на почту ([email protected]) или в социальные сети. Мы постараемся разобраться в вашей проблеме.