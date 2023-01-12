Кроме того, существует похожий Единый Общероссийский телефон доверия — 122. С помощью него можно записаться к врачу. В ковидные времена этот номер использовался как горячая линия помощи по борьбе с вирусом, в период мобилизации — как линия поддержки по вопросам призыва. На этот номер также можно сообщать информацию о подозрительных происшествиях: например, о фотографировании.