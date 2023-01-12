Священник угрожал белгородцу на похоронах «набить морду кадилом»

Белгородский священник после необычного проведения похорон попал в монастырь

Батюшка поругался с родственниками умершей бабушки во время отпевания, а затем — на кладбище. По информации Telegram-канала «Белгород № 1. Люди», после увиденного и беседы со священником митрополит Иоанн на время отправил его в монастырь.

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