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Священник угрожал белгородцу на похоронах «набить морду кадилом»

Сегодня, 08:44
Фото: «Шёпот Шебекино»

Белгородский священник после необычного проведения похорон попал в монастырь

Батюшка поругался с родственниками умершей бабушки во время отпевания, а затем — на кладбище. По информации Telegram-канала «Белгород № 1. Люди», после увиденного и беседы со священником митрополит Иоанн на время отправил его в монастырь.

Белгородского священника временно отправили в монастырь после проведения необычных похорон. Сам инцидент произошёл ещё в конце декабря. Видео с места опубликовали в группе «Шёпот Шебекино» в соцсети.

История случилась в селе Неклюдово Шебекинского горокруга. В тот день проходили похороны пожилой женщины. По словам её родственников, священник оскорбил их своих поведением. Он отругал родных усопшей, а одному из них угрожал «набить морду кадилом».

Во время отпевания батюшка получил несколько замечаний в свой адрес, на что ответил оскорблениями. Досталось в том числе внуку умершей, который попросил «не устраивать концерт».

Всё продолжилось и на кладбище. В частности, по словам присутствовавших на похоронах, священнослужитель положил икону на умершую и сказал родственникам «учиться целовать сейчас, раз при жизни не целовали».

В Белгородской и Старооскольской епархии заявили, что священника временно отправили в монастырь. Также в митрополии рассказали, что конфликт между родственниками и батюшкой улажен.

Добавим, что некоторые комментаторы в соцсетях отмечали, что такое поведение священник ранее не допускал, нареканий к нему не было. 

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