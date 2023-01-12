Священник угрожал белгородцу на похоронах «набить морду кадилом»

Белгородского священника временно отправили в монастырь после проведения необычных похорон. Сам инцидент произошёл ещё в конце декабря. Видео с места опубликовали в группе «Шёпот Шебекино» в соцсети.
История случилась в селе Неклюдово Шебекинского горокруга. В тот день проходили похороны пожилой женщины. По словам её родственников, священник оскорбил их своих поведением. Он отругал родных усопшей, а одному из них угрожал «набить морду кадилом».
Во время отпевания батюшка получил несколько замечаний в свой адрес, на что ответил оскорблениями. Досталось в том числе внуку умершей, который попросил «не устраивать концерт».
Всё продолжилось и на кладбище. В частности, по словам присутствовавших на похоронах, священнослужитель положил икону на умершую и сказал родственникам «учиться целовать сейчас, раз при жизни не целовали».
В Белгородской и Старооскольской епархии заявили, что священника временно отправили в монастырь. Также в митрополии рассказали, что конфликт между родственниками и батюшкой улажен.
Добавим, что некоторые комментаторы в соцсетях отмечали, что такое поведение священник ранее не допускал, нареканий к нему не было.