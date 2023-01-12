Сильные морозы отступят из Белгородской области в пятницу, 13-го

В пятницу, 13 января, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдёт небольшой снег. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Столбик термометра ночью покажет -10…-5 °С. Днём станет теплее — до -1 °С.
В Белгороде небольшой снег пройдёт уже в ночь на пятницу при -7 °С. Днём будет облачная погода. Осадков не ожидается, а температура составит не выше -3 °С.
Небольшой мороз синоптики спрогнозировали и на ближайшие выходные. Температура будет меняться от -5 °С ночью до -1 °С днём.
Отметим, что крепкие морозы в Белгородской области держались с Рождества. Аномально холодной погода выдалась не только из-за низких температур, но и из-за сильного ветра.