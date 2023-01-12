Шум под Белгородом объяснили плановой работой ВС РФ

В Яковлевском горокруге снова было громко. О шуме местные жители сообщили около полудня 12 января.
Как оказалось, на полигоне в муниципалитете идёт плановая работа российских военнослужащих. Жителей просят сохранять спокойствие.
Ранее в горокруге также было громко. Накануне проводились взрывные работы. Белгородцев просили не паниковать.
Тем временем 11 января под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор в Валуйском горокруге. Пострадавших среди жителей не было, но повреждения получили пять домов и ЛЭП.