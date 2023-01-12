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Шум под Белгородом объяснили плановой работой ВС РФ

Сегодня, 09:24
Фото: Bel.ru
В Яковлевском горокруге снова раздавались громкие звуки, жаловались местные жители. Их причину объяснили в местной администрации: чиновники утверждают, что повода для беспокойства нет.
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Взрывы

В Яковлевском горокруге снова было громко. О шуме местные жители сообщили около полудня 12 января. 

Как оказалось, на полигоне в муниципалитете идёт плановая работа российских военнослужащих. Жителей просят сохранять спокойствие.

Ранее в горокруге также было громко. Накануне проводились взрывные работы. Белгородцев просили не паниковать.

Тем временем 11 января под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор в Валуйском горокруге. Пострадавших среди жителей не было, но повреждения получили пять домов и ЛЭП.

Ночь под Белгородом снова была громкой
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#Наталья Корявых#Происшествия#Взрывы#Белгородская область#Яковлевский горокруг#ВС РФ
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