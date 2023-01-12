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С преподавателя юринститута в Белгороде взыскали полученные взяткой деньги

Сегодня, 11:20
Фото: 1MI
С этим требованием в суд обратилась прокуратура. Самого педагога ранее признали виновным — оштрафовали и на время лишили права заниматься преподавательской деятельностью, напомнили в надзорном ведомстве.

Преподавателя Белгородского юридического института МВД РФ имени Путилина ранее признали виновным в получении взятки. Деньги ему передали за написание и проверку на антиплагиат научной работы.

Октябрьский районный суд приговорил педагога к штрафу в 150 тыс. рублей. Помимо этого, его лишили заниматься преподавательской деятельностью на 1,5 года.

Спустя время прокуратура потребовала от преподавателя вернуть деньги, полученные в качестве взятки. Суд данное требование удовлетворил.

Ранее сообщалось, что в 2020 году педагог получил 20 000 рублей за написание выпускной квалификационной работы и пообещал студенту высокую оценку за диплом. После этого в отношении преподавателя возбудили уголовное дело.

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#Анастасия Афанасенко#Общество#Коррупция#Белгородская область#Белгород#Институт мвд#Взятка#Антиплагиат#Прокуратура
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