С преподавателя юринститута в Белгороде взыскали полученные взяткой деньги

Преподавателя Белгородского юридического института МВД РФ имени Путилина ранее признали виновным в получении взятки. Деньги ему передали за написание и проверку на антиплагиат научной работы.
Октябрьский районный суд приговорил педагога к штрафу в 150 тыс. рублей. Помимо этого, его лишили заниматься преподавательской деятельностью на 1,5 года.
Спустя время прокуратура потребовала от преподавателя вернуть деньги, полученные в качестве взятки. Суд данное требование удовлетворил.
Ранее сообщалось, что в 2020 году педагог получил 20 000 рублей за написание выпускной квалификационной работы и пообещал студенту высокую оценку за диплом. После этого в отношении преподавателя возбудили уголовное дело.