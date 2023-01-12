Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Прокуратура проверит БИК по делу с затопленной фекалиями землёй под Белгородом

Сегодня, 10:17
Фото: 1MI
Губернатор Вячеслав Гладков поручил направить материалы на должностных лиц в надзорное ведомство. Поводом для проверки будет ситуация с затоплением фекальными стоками участка в Стрелецком — отходы вытекают на землю рядом с жилыми домами.

В дело с канализационными стоками в Стрелецком-23А вмешается прокуратура. Губернатор Вячеслав Гладков поручил направить материалы в отношении должностных лиц в надзорное ведомство.

Год назад сети были переданы БИКом. И там, конечно, катастрофа. БИК неправомерно выдал технические условия на большое количество пользователей. Канализационные трубы не справляются с этим объёмом стоков.
Вячеслав Гладков

Гладков отметил, что на проектирование новых очистных сооружений понадобятся большие деньги. Проблема за месяц и даже за полгода полностью не решится, уточнил глава региона.

Губернатор поручил начальнику Белоблводоканала подготовить материалы в прокуратуру «на тех должностных лиц, которые даже сейчас не работают». Надзорному ведомству предстоит разобраться, кто принял решения, которые привели к «жутким вещам».

Отметим, что до перехода на работу в городскую администрацию Белгородской ипотечной корпорации (БИК) руководил Антон Иванов. В конце прошлого года у губернатора Вячеслава Гладкова уже возникали вопросы к экс-градоначальнику. Правда, тогда они были связаны с ремонтом объектов образования.

«Экологическая катастрофа»: поле рядом с жилыми домами затопило фекальными стоками
Узнать подробнее
Читайте также:
«Глупость или саботаж?» У Гладкова возникли вопросы к экс-мэру Белгорода ИвановуВячеслав Гладков прокомментировал ситуацию с канализационными стоками в полеСтарооскольцы пожаловались на вонь от вытекающих на улицу канализационных стоков
#Наталья Корявых#Стоки#Белгородская область#Стрелецкое#Вячеслав Гладков#Антон Иванов#Фекальные стоки#Поле#Прокуратура#Бик#Проверка
Подпишитесь
ФАС возбудила дело против белгородского Центра экологической безопасности
Сегодня, 09:14
«Капитан Америка на русский лад»: белгородцы обсуждают идею мурала в честь бойцов ПВО
Сегодня, 06:47
Кто из погибших в СВО белгородцев попал на городские баннеры
Вчера, 13:53
Ночью под Белгородом после продолжительного гула возникла яркая вспышка: видео
Сегодня, 05:21
Наталия Полуянова рассказала о ситуации в малом бизнесе РФ
Сегодня, 08:59
Жители Белгороде умерили аппетит при продаже своих квартир в 2022 году
Сегодня, 09:24