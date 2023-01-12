Прокуратура проверит БИК по делу с затопленной фекалиями землёй под Белгородом

В дело с канализационными стоками в Стрелецком-23А вмешается прокуратура. Губернатор Вячеслав Гладков поручил направить материалы в отношении должностных лиц в надзорное ведомство.
Год назад сети были переданы БИКом. И там, конечно, катастрофа. БИК неправомерно выдал технические условия на большое количество пользователей. Канализационные трубы не справляются с этим объёмом стоков.
Вячеслав Гладков
Гладков отметил, что на проектирование новых очистных сооружений понадобятся большие деньги. Проблема за месяц и даже за полгода полностью не решится, уточнил глава региона.
Губернатор поручил начальнику Белоблводоканала подготовить материалы в прокуратуру «на тех должностных лиц, которые даже сейчас не работают». Надзорному ведомству предстоит разобраться, кто принял решения, которые привели к «жутким вещам».
Отметим, что до перехода на работу в городскую администрацию Белгородской ипотечной корпорации (БИК) руководил Антон Иванов. В конце прошлого года у губернатора Вячеслава Гладкова уже возникали вопросы к экс-градоначальнику. Правда, тогда они были связаны с ремонтом объектов образования.