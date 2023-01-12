Прокуратура проверит БИК по делу с затопленной фекалиями землёй под Белгородом

Отметим, что до перехода на работу в городскую администрацию Белгородской ипотечной корпорации (БИК) руководил Антон Иванов. В конце прошлого года у губернатора Вячеслава Гладкова уже возникали вопросы к экс-градоначальнику. Правда, тогда они были связаны с ремонтом объектов образования.