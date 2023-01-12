«Пари Сен-Жермен» понес в минувшем сезоне рекордные убытки

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на отчет, опубликованный ресурсом Football Benchmarkt.
В минувшем сезоне расходы французского клуба составили 728 млн. евро, а чистый убыток составил 369 млн. евро. Вторым по этому показателю стал итальянский «Милан» - 67 млн. евро.
Чемпион Англии «Манчестер Сити» стал лучшим клубом Европы по уровню доходов. Горожане заработали рекордные 731 млн. евро, а его чистая прибыль составила 49 млн. евро.
На втором месте по доходам оказался победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал». Королевский клуб заработал 714 млн. евро, но из-за выросших расходов чистая прибыль мадридцев составила 13 млн. евро.