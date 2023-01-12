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Ночью под Белгородом после продолжительного гула возникла яркая вспышка: видео

Сегодня, 05:21
Фото: кадр из видео "Авто Белгород"

В Сети сообщили о падении беспилотника на провода под Белгородом

Произошло это поздно вечером 11 января в районе Северного. Местные жители сообщали, что сначала слышали продолжительный гул, а после увидели яркую вспышку. По предварительным данным, произошло падение беспилотника, он зацепил провода. Официальных комментариев по ситуации не было.
Сюжет
СВО

Поздно вечером в среду, 11 января, в районе Северного белгородцы сначала услышали продолжительный гул, а после увидели яркую вспышку в небе. Момент происшествия удалось запечатлеть на видео.

Официальных комментариев по ситуации не было. По предварительным данным, белгородцы слышали гул беспилотника, который зацепил провода ЛЭП. Очевидцы также сообщали о его возгорании после падения. Последствия происшествия быстро ликвидировали.

По данным telegram-канала «Военный осведомитель», упал разведывательно-ударный «Форпост-РУ», вооружённый корректируемой бомбой КАБ-20С. Источник предполагает, что падение произошло из-за технической неисправности или ошибки пилотирования.

Напомним, что в начале января украинский беспилотник сбили на подлёте к Воронежу. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Фото: telegram-канал "Белгородчина 31"
Видео: "Авто Белгород"
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