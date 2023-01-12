Ночью под Белгородом после продолжительного гула возникла яркая вспышка: видео

В Сети сообщили о падении беспилотника на провода под Белгородом

Произошло это поздно вечером 11 января в районе Северного. Местные жители сообщали, что сначала слышали продолжительный гул, а после увидели яркую вспышку. По предварительным данным, произошло падение беспилотника, он зацепил провода. Официальных комментариев по ситуации не было.