Ночью под Белгородом после продолжительного гула возникла яркая вспышка: видео

Поздно вечером в среду, 11 января, в районе Северного белгородцы сначала услышали продолжительный гул, а после увидели яркую вспышку в небе. Момент происшествия удалось запечатлеть на видео.
Официальных комментариев по ситуации не было. По предварительным данным, белгородцы слышали гул беспилотника, который зацепил провода ЛЭП. Очевидцы также сообщали о его возгорании после падения. Последствия происшествия быстро ликвидировали.
По данным telegram-канала «Военный осведомитель», упал разведывательно-ударный «Форпост-РУ», вооружённый корректируемой бомбой КАБ-20С. Источник предполагает, что падение произошло из-за технической неисправности или ошибки пилотирования.
Напомним, что в начале января украинский беспилотник сбили на подлёте к Воронежу. Обошлось без разрушений и пострадавших.