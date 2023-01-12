Не первая, но в лидерах: кто опередил Белгородскую область в РФ по миграционной убыли

По миграционной убыли Белгородскую область в РФ опередили только три региона

Белгородскую область по итогам десяти месяцев 2022 года покинули 42,4 тыс. человек. Миграционная убыль составила 8,2 тыс. С этим показателем регион занял второе место в ЦФО и четвёртое — в целом по стране, следует из данных Росстата.