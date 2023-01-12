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Не первая, но в лидерах: кто опередил Белгородскую область в РФ по миграционной убыли

Сегодня, 14:30
Фото: 1MI

По миграционной убыли Белгородскую область в РФ опередили только три региона

Белгородскую область по итогам десяти месяцев 2022 года покинули 42,4 тыс. человек. Миграционная убыль составила 8,2 тыс. С этим показателем регион занял второе место в ЦФО и четвёртое — в целом по стране, следует из данных Росстата.
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Переезд

Из Белгородской области по итогам января-октября 2022 года уехали 42,4 тыс. жителей. Приехали в регион 34,2 тыс. человек. Миграционная убыль составила 8,2 тыс.

По итогам десяти месяцев 2021 года в регион, напротив, приехало больше людей. Миграционный прирост составил 4,7 тыс. человек.

Белгородскую область по миграционной убыли в Центральном федеральном округе обошла только Москва. Показатель в столице составил -27,7 тыс. Также высокими показатели миграционной убыли в ЦФО оказались в Смоленской (-2,8 тыс.), Тамбовской (-2,2 тыс.), Орловской (-1,5 тыс.) областях.

Похожая ситуация складывается в приграничной Курской области. Миграционная убыль там по итогам января-октября составила 1,4 тыс. человек. В Брянской области меньше — всего 618 человек.

Если сравнивать в целом по РФ, то Белгородская область всё равно остаётся одним из лидеров по миграционной убыли. Регион обошли только Москва (-27,7 тыс.), Иркутская область (-8,9 тыс.), а также Приморский край (-8,7 тыс.).

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