Наталия Полуянова рассказала о ситуации в малом бизнесе РФ

2022 год стал тяжёлым для предпринимательского сообщества в России, поэтому малому и среднему бизнесу продолжают помогать. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова рассказала о мерах поддержки предпринимателей и о том, как бизнесу пришлось меняться после начала спецоперации.
Новые реалии для бизнеса
Как говорит Полуянова, в тяжёлую ситуацию бизнес попал ещё тогда, когда начался ковид. Большинство принятых мер поддержи тогда актуальны и сейчас. После начала СВО предприниматели столкнулись с логистическими проблемами, а также санкциями. Со слов депутата, есть в этом и некоторые плюсы. Дело в том, что на текущий момент в стране работает 6 млн субъектов МСП, где трудятся 20 млн человек.
«Сейчас освобождается огромное количество ниш, экономика формулирует большое количество потребностей. Но сможем ли мы ими воспользоваться или нет? Это уже другой вопрос», — говорит Наталия Полуянова.
Упомянула депутат и о схеме параллельного импорта. Она подчеркнула, что Госдума и комитет по МСП работали в усиленном режиме, когда вводились санкции. Сейчас главная задача — занять освободившиеся ниши. Для этого, по мнению Полуяновой, у российского бизнеса возможности есть.
Меры поддержки
Меры помощи, принятые ещё во время пандемии коронавируса, были продлены. Большую поддержку получили предприниматели в сфере кредитования, налогообложения, импортозамещения. В комитете действует рабочая группа, объединившая регионы, граничащие с зоной СВО. В Крыму существенно пострадал гостиничный бизнес, а в Белгородской области есть угроза сектору АПК. Не в лучшем состоянии и логистика.
«В каждом регионе есть болевые точки, и их необходимо решать, поэтому задача нашей рабочей группы — выявление этих болевых точек и совместное решение проблем с федеральными ведомствами», — подчеркнула депутат.
Развитие рынка
Несмотря на серьёзные изменения на российском рынке, довольно быстро появились заменители тех товаров, которые страна получала через импорт. Необходимые условия у предпринимателей есть. Вопрос только в том, как занять освободившиеся ниши.
Ещё многое нужно наращивать и доделывать. Тем не менее, если наладить работу грамотно, тогда наших товаропроизводителей и отечественной продукции будет появляться намного больше. Важно не только производить товары, но и продвигать их, подчеркнула Полуянова.
Влияние СВО
Депутат курирует группу в комитете по МСП. Её решили создать в сентябре, когда атаки ВСУ на приграничье стали более активными. Белгородские предприниматели часто начали попадать в сложные условия.
«Начиная от того, что они подвергались обстрелам, и контракты, которые они реализовывали, были сорваны, нужно было помогать людям выходить из этой ситуации», — рассказывает депутат.
Никуда не делись проблемы с логистикой. Речь о грузоперевозках. Сфера услуг пустеет.
Важно, что предприниматели — это в первую очередь работодатели. Поэтому сегодня малый и средний бизнес — это уверенная доля экономики наших регионов, считает Полуянова.
«Женское движение»
В 2022 году было запущено «Женское движение». Женщинам пришлось взять на себя обязательства своих мужчин, которые попали под частичную мобилизацию. Власти получили от россиянок тысячи обращений.
Некоторые из них оказались в бизнесе недавно, заменив своих родственников. Им нужно помочь, научить. «Грамотно подобрать меры поддержки для того, чтобы они принесли пользу, вот в этом наша задача», — заключила Наталия Полуянова.