Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Наталия Полуянова рассказала о ситуации в малом бизнесе РФ

Сегодня, 08:59
Фото: из архива Наталии Полуяновой
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству в интервью РБК рассказала о мерах поддержки российского бизнеса и о том, как спецоперация повлияла на предпринимателей.
Сюжет
Бизнес

2022 год стал тяжёлым для предпринимательского сообщества в России, поэтому малому и среднему бизнесу продолжают помогать. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова рассказала о мерах поддержки предпринимателей и о том, как бизнесу пришлось меняться после начала спецоперации.

Новые реалии для бизнеса

Как говорит Полуянова, в тяжёлую ситуацию бизнес попал ещё тогда, когда начался ковид. Большинство принятых мер поддержи тогда актуальны и сейчас. После начала СВО предприниматели столкнулись с логистическими проблемами, а также санкциями. Со слов депутата, есть в этом и некоторые плюсы. Дело в том, что на текущий момент в стране работает 6 млн субъектов МСП, где трудятся 20 млн человек.

«Сейчас освобождается огромное количество ниш, экономика формулирует большое количество потребностей. Но сможем ли мы ими воспользоваться или нет? Это уже другой вопрос», — говорит Наталия Полуянова.

Упомянула депутат и о схеме параллельного импорта. Она подчеркнула, что Госдума и комитет по МСП работали в усиленном режиме, когда вводились санкции. Сейчас главная задача — занять освободившиеся ниши. Для этого, по мнению Полуяновой, у российского бизнеса возможности есть.

Меры поддержки

Меры помощи, принятые ещё во время пандемии коронавируса, были продлены. Большую поддержку получили предприниматели в сфере кредитования, налогообложения, импортозамещения. В комитете действует рабочая группа, объединившая регионы, граничащие с зоной СВО. В Крыму существенно пострадал гостиничный бизнес, а в Белгородской области есть угроза сектору АПК. Не в лучшем состоянии и логистика.

«В каждом регионе есть болевые точки, и их необходимо решать, поэтому задача нашей рабочей группы — выявление этих болевых точек и совместное решение проблем с федеральными ведомствами», — подчеркнула депутат.

 

Видео: РБК Черноземье

Развитие рынка

Несмотря на серьёзные изменения на российском рынке, довольно быстро появились заменители тех товаров, которые страна получала через импорт. Необходимые условия у предпринимателей есть. Вопрос только в том, как занять освободившиеся ниши.

Ещё многое нужно наращивать и доделывать. Тем не менее, если наладить работу грамотно, тогда наших товаропроизводителей и отечественной продукции будет появляться намного больше. Важно не только производить товары, но и продвигать их, подчеркнула Полуянова.

Влияние СВО

Депутат курирует группу в комитете по МСП. Её решили создать в сентябре, когда атаки ВСУ на приграничье стали более активными. Белгородские предприниматели часто начали попадать в сложные условия.

«Начиная от того, что они подвергались обстрелам, и контракты, которые они реализовывали, были сорваны, нужно было помогать людям выходить из этой ситуации», — рассказывает депутат.

Никуда не делись проблемы с логистикой. Речь о грузоперевозках. Сфера услуг пустеет.

Важно, что предприниматели — это в первую очередь работодатели. Поэтому сегодня малый и средний бизнес — это уверенная доля экономики наших регионов, считает Полуянова.

«Женское движение»

В 2022 году было запущено «Женское движение». Женщинам пришлось взять на себя обязательства своих мужчин, которые попали под частичную мобилизацию. Власти получили от россиянок тысячи обращений.

Некоторые из них оказались в бизнесе недавно, заменив своих родственников. Им нужно помочь, научить. «Грамотно подобрать меры поддержки для того, чтобы они принесли пользу, вот в этом наша задача», — заключила Наталия Полуянова.

Как уход иностранных компаний повлиял на бизнес Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Открытость госорганов и поддержка МСП: какие законы начнут действовать в декабреНа поддержку МСП в Белгородской области выделили 1,7 млрд рублейВ Белгородской области за год число субъектов МСП сократилось на 2,8%
#Наталья Корявых#Общество#Бизнес#Белгородская область#Наталия полуянова#Депутат#МСП#Спецоперация#Экономика#Поддержка#Госдума#Видео
Подпишитесь
ФАС возбудила дело против белгородского Центра экологической безопасности
Сегодня, 09:14
«Капитан Америка на русский лад»: белгородцы обсуждают идею мурала в честь бойцов ПВО
Сегодня, 06:47
Кто из погибших в СВО белгородцев попал на городские баннеры
Вчера, 13:53
Ночью под Белгородом после продолжительного гула возникла яркая вспышка: видео
Сегодня, 05:21
Жители Белгороде умерили аппетит при продаже своих квартир в 2022 году
Сегодня, 09:24