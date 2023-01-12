Наталия Полуянова рассказала о ситуации в малом бизнесе РФ

Как говорит Полуянова, в тяжёлую ситуацию бизнес попал ещё тогда, когда начался ковид. Большинство принятых мер поддержи тогда актуальны и сейчас. После начала СВО предприниматели столкнулись с логистическими проблемами, а также санкциями. Со слов депутата, есть в этом и некоторые плюсы. Дело в том, что на текущий момент в стране работает 6 млн субъектов МСП, где трудятся 20 млн человек.