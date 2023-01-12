Начать призыв 30-летних мужчин на службу в армии РФ могут уже этой весной

В России уже этой весной могут поднять призывной возраст. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил, что уже во время ближайшего призыва на службу возьмут граждан в возрасте от 18 до 30 лет.
Однако в этом случае речь идёт о смешанном типе призыва, добавил эксперт. По его словам, полный переход к новой системе, при которой на службу будут отправлять людей в возрасте от 21 года до 30 лет, займёт от одного года до трёх лет.
Пока же задача военных комиссариатов — разобраться, сколько людей попадают под новые требования, добавил Картаполов.
Ранее о необходимости поднять призывной возраст говорил министр обороны Сергей Шойгу.
В декабре военный комиссар из Подмосковья Михаил Фотин заявил, что с весны 2023 года срок срочной службы в армии увеличится до полутора лет, а с осени 2024 года — до двух лет. Однако это интервью вскоре удалили. В Минобороны тогда опровергли заявления военкома.