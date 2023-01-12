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Начать призыв 30-летних мужчин на службу в армии РФ могут уже этой весной

Сегодня, 05:52
Фото: 1MI

В Госдуме допустили призыв на службу граждан от 18 до 30 лет этой весной

Весенний призыв в России может пройти по смешанному типу, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов «Парламентской газете». По его словам, уже в этом году могут поднять призывной возраст до 30 лет. Ранее о необходимости перехода на новую систему заявлял министр обороны.

В России уже этой весной могут поднять призывной возраст. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил, что уже во время ближайшего призыва на службу возьмут граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Однако в этом случае речь идёт о смешанном типе призыва, добавил эксперт. По его словам, полный переход к новой системе, при которой на службу будут отправлять людей в возрасте от 21 года до 30 лет, займёт от одного года до трёх лет.

Пока же задача военных комиссариатов — разобраться, сколько людей попадают под новые требования, добавил Картаполов.

Ранее о необходимости поднять призывной возраст говорил министр обороны Сергей Шойгу.

В декабре военный комиссар из Подмосковья Михаил Фотин заявил, что с весны 2023 года срок срочной службы в армии увеличится до полутора лет, а с осени 2024 года — до двух лет. Однако это интервью вскоре удалили. В Минобороны тогда опровергли заявления военкома.

В Минобороны опровергли информацию о возврате к двухлетней срочной службе
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#Инна Рогова#Общество#Весенний призыв#Служба в армии#Повышение призывного возраста#Андрей Картаполов
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