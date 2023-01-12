«Мы так больше жить не можем»: женщина из Шебекино записала видеообращение к Путину

Жительница Шебекино обратилась к президенту Владимиру Путину из-за постоянных обстрелов. Она просит сделать хоть что-нибудь, поскольку людям страшно, а уехать из города из-за финансовых возможностей могут не все.
«Мы должны бросать своё жильё, уезжать в какие-то области другие. Там вынуждены снимать квартиры, а они стоят больше месячной зарплаты. За что мы должны кормить своих детей, одевать, обувать? Сколько мы можем мучиться?» — интересуется жительница региона.
Вместе с тем женщина отметила и положительные моменты: в Шебекино после обстрелов ремонтируют дома, вставляют окна. Однако город всё равно почти каждый день находится под огнём ВСУ, а дети уже знают, что такое гранатомёты.
Также она считает, что белгородцев «все бросили», поскольку приграничной зоне никакой материальной помощи не выделяется. Женщина просит, чтобы жителей услышали и помогли им.