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«Мы так больше жить не можем»: женщина из Шебекино записала видеообращение к Путину

Сегодня, 12:35
Фото: скришнот из видеообращения

Жительница обстреливаемого Шебекино обратилась к Путину

Женщина просит сделать хоть что-нибудь, потому что людям страшно. Видеообращение жительницы региона опубликовали в Telegram-канале «Шёпот Шебекино».
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СВО

Жительница Шебекино обратилась к президенту Владимиру Путину из-за постоянных обстрелов. Она просит сделать хоть что-нибудь, поскольку людям страшно, а уехать из города из-за финансовых возможностей могут не все.

«Мы должны бросать своё жильё, уезжать в какие-то области другие. Там вынуждены снимать квартиры, а они стоят больше месячной зарплаты. За что мы должны кормить своих детей, одевать, обувать? Сколько мы можем мучиться?» — интересуется жительница региона.

Вместе с тем женщина отметила и положительные моменты: в Шебекино после обстрелов ремонтируют дома, вставляют окна. Однако город всё равно почти каждый день находится под огнём ВСУ, а дети уже знают, что такое гранатомёты.

Также она считает, что белгородцев «все бросили», поскольку приграничной зоне никакой материальной помощи не выделяется. Женщина просит, чтобы жителей услышали и помогли им.

Видео: «Шёпот Шебекино»
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