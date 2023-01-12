В Белгороде оцепили «Новую жизнь» из-за гранаты, которая оказалась муляжом

Сегодня в микрорайоне «Новая жизнь» на улице Каштановой, 16 белгородцы обнаружили подозрительный рюкзак. В рюкзаке лежал «предмет, похожий на ручную гранату». Произошло это ещё около 18:30.
После сообщения в ЕДДС улицу оцепили. Спустя несколько часов оперативные службы обнаружили, что на самом деле в рюкзаке лежит муляж гранаты. Видимо, таким образом кто-то пытался привлечь внимание или запугать местных жителей.
По словам Валентина Демидова, поводов для беспокойства нет. Напомним, сегодня в Новом Осколе произошёл пожар на производственной базе. Изначально новооскольцы увидели зарево в небе и подумали, что это прилёты или беспилотник. Никто не пострадал.