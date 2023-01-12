В Белгороде оцепили «Новую жизнь» из-за гранаты, которая оказалась муляжом

По словам Валентина Демидова, поводов для беспокойства нет. Напомним, сегодня в Новом Осколе произошёл пожар на производственной базе. Изначально новооскольцы увидели зарево в небе и подумали, что это прилёты или беспилотник. Никто не пострадал.