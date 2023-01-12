Кум прославившегося скандальным видео депутата рассказал, зачем выложил запись в Сеть

Кум курского депутата Анатолий Мотрук рассказал, зачем выложил видеопривет Максима Васильева из Мексики. С его слов, ему просто «стало противно», а бывшего друга он назвал человеком двойных стандартов.
Сам Васильев утверждает, что причиной стали разногласия по поводу СВО. Мотрук родом из Винницкой области, там живут его родственники. Кум же отрицает, что выложил ролик по этой причине.
Со слов Мотрука, Васильев даже не в курсе, поддерживает ли он спецоперацию. Они уже несколько лет не в дружеских отношениях. Родные действительно живут на Украине, но сам Анатолий живёт в России и уверяет, что страну никогда не предаст.
Также Анатолий Мотрук рассказал, что видео не крал, а Васильев сам его выложил. Кроме того, он заявил, что супругу депутата никак не трогал и ничего не писал. Просто хотел показать, как человек ведёт себя на самом деле.
Напомним, ранее Васильева из-за скандального видео раскритиковал курский губернатор Роман Старовойт.