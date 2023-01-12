Кум прославившегося скандальным видео депутата рассказал, зачем выложил запись в Сеть

Со слов Мотрука, Васильев даже не в курсе, поддерживает ли он спецоперацию. Они уже несколько лет не в дружеских отношениях. Родные действительно живут на Украине, но сам Анатолий живёт в России и уверяет, что страну никогда не предаст.