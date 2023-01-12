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Конкурс «Земский учитель» стартовал в Белгородской области

Сегодня, 08:58
Фото: 1MI
Участникам программы, победившим на отборочном этапе, заплатят один миллион рублей. Обязательным условием конкурса является переезд для работы учителем общеобразовательной организации в небольшой город или село, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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Конкурс

Программа «Земский учитель» реализуется в Белгородской области с 2020 года. В минувшем году семь педагогов региона получили субсидии в рамках этой программы.

На 2023 год утверждены 14 педагогических должностей для претендентов на единовременную выплату в один миллион рублей по результатам конкурсного отбора. Субсидии предоставляются региону из федерального бюджета.

Приём заявок открыт. Отправить их можно в ОГАОУ ДПО «БелИРО» по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14. Заявки принимают с 9 января по 14 апреля 2023 года включительно.

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#Анастасия Афанасенко#Общество#Белгородская область#Конкурс#Программа#Земский учитель#Село
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