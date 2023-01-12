Конкурс «Земский учитель» стартовал в Белгородской области

Программа «Земский учитель» реализуется в Белгородской области с 2020 года. В минувшем году семь педагогов региона получили субсидии в рамках этой программы.
На 2023 год утверждены 14 педагогических должностей для претендентов на единовременную выплату в один миллион рублей по результатам конкурсного отбора. Субсидии предоставляются региону из федерального бюджета.
Приём заявок открыт. Отправить их можно в ОГАОУ ДПО «БелИРО» по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14. Заявки принимают с 9 января по 14 апреля 2023 года включительно.