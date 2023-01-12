«Капитан Америка на русский лад»: белгородцы обсуждают идею мурала в честь бойцов ПВО

Большинство белгородцев, судя по комментариям на странице мэрии, идею оценили. Однако нашлись и те, кто был недоволен. По мнению одного из комментаторов, на рисунке изображён «Капитан Америка на русский лад». Другие же предложили изобразить Архангела Михаила, а некоторые вообще заявили, что лучше оставить стены в покое.