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«Капитан Америка на русский лад»: белгородцы обсуждают идею мурала в честь бойцов ПВО

Сегодня, 06:47
Фото: страница мэрии Белгорода в соцсети

В центре Белгорода может появиться мурал в честь бойцов ПВО

Изображение богатыря, закрывающего щитом город от летящих ракет, предлагают разместить на фасаде здания на улице Преображенской. Большинство белгородцев идею оценило. Горожан просят помочь выбрать надпись к рисунку, сообщили в мэрии Белгорода.

В Белгороде может появиться новый мурал. Рисунок богатыря, который закрывает щитом город от летящих ракет, предлагают нанести на стену дома на улице Преображенской. Таким образом предлагается выразить благодарность бойцам ПВО, защищающим Белгород.

На изображение уйдёт 2-3 дня работы и около 400 банок краски, сообщили инициаторы идеи — участницы женского движения «Катюша». Они же добавили, что здание для мурала выбрали неслучайно.

Под рисунком предлагается оставить подпись. Выбрать можно их трёх вариантов:

  • «Русскому воинству — от движения дочерей офицеров „Катюша“»,
  • «Верим в Победу, знаем, что защитите!»,
  • «Защитникам неба — от движения дочерей офицеров „Катюша“».

Свой голос горожанам предлагают оставить здесь.

Большинство белгородцев, судя по комментариям на странице мэрии, идею оценили. Однако нашлись и те, кто был недоволен. По мнению одного из комментаторов, на рисунке изображён «Капитан Америка на русский лад». Другие же предложили изобразить Архангела Михаила, а некоторые вообще заявили, что лучше оставить стены в покое.

Фото: страница мэрии Белгорода в соцсети
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#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Мурал#Пво#Богатырь#Щит#Ракеты#Голосование
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