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Как устроиться на работу по возведению линии обороны Белгородской области?

Сегодня, 20:25
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков рассказал, к кому необходимо обратиться.

Местная жительница спросила у губернатора во время прямого эфира, как можно устроиться на работу по возведению линии обороны. Иначе — на строительство засечной черты.

Женщину интересовал конкретно Белгородский район. Поэтому Вячеслав Гладков посоветовал белгородке обратиться к главе района Владимиру Перцеву. Он уже подробнее расскажет всем желающим о том, что делать дальше.

Ранее стало известно, что один из населённых пунктов Белгородской области остался на передовой, за засечной чертой. Как оказалось, так и было запланировано в силу «оперативной обстановки». Это решение согласовали с Министерством обороны.

При строительстве Белгородской засечной черты населённый пункт оказался на передовой
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#Кристина Семенчук#Общество#Спецоперация#Губернатор#Операция на Украине#Белгородская область#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Владимир перцев#Засечная черта#Белгородская засечная черта#Линия обороны#Граница#Приграничье
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