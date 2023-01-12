Как устроиться на работу по возведению линии обороны Белгородской области?

Местная жительница спросила у губернатора во время прямого эфира, как можно устроиться на работу по возведению линии обороны. Иначе — на строительство засечной черты.
Женщину интересовал конкретно Белгородский район. Поэтому Вячеслав Гладков посоветовал белгородке обратиться к главе района Владимиру Перцеву. Он уже подробнее расскажет всем желающим о том, что делать дальше.
Ранее стало известно, что один из населённых пунктов Белгородской области остался на передовой, за засечной чертой. Как оказалось, так и было запланировано в силу «оперативной обстановки». Это решение согласовали с Министерством обороны.