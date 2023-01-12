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Как белгородцы украшали дома к новогодним праздникам: видео

Сегодня, 11:29
Фото: Bel.ru
Жители улицы Сумской каждый год украшают свои дома и территорию к новогодним праздником. Несмотря на обстановку, этот год не стал исключением.

Жители частного сектора в Белгороде вновь украсили свои дома в гирлянды и установили новогодние фигуры — снеговика и сани с оленем. Несмотря на напряжённую обстановку от постоянных обстрелов в регионе, местные жители не утратили новогоднее настроение.

Ранее вопрос об украшении дома задавали Вячеславу Гладков во время прямого эфира. Белгородцы интересовались, можно ли в такое время украшать территорию своего частного дома. Губернатор ответил на этот вопрос положительно: «Даже не просто можно, а нужно».

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#Алина Харина#Общество#Новый год#Эксклюзив#Белгород#Украшения#Новогодние праздники#Видео
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