Как белгородцы украшали дома к новогодним праздникам: видео

Жители частного сектора в Белгороде вновь украсили свои дома в гирлянды и установили новогодние фигуры — снеговика и сани с оленем. Несмотря на напряжённую обстановку от постоянных обстрелов в регионе, местные жители не утратили новогоднее настроение.
Ранее вопрос об украшении дома задавали Вячеславу Гладков во время прямого эфира. Белгородцы интересовались, можно ли в такое время украшать территорию своего частного дома. Губернатор ответил на этот вопрос положительно: «Даже не просто можно, а нужно».