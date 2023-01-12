Как белгородцы украшали дома к новогодним праздникам: видео

Ранее вопрос об украшении дома задавали Вячеславу Гладков во время прямого эфира. Белгородцы интересовались, можно ли в такое время украшать территорию своего частного дома. Губернатор ответил на этот вопрос положительно: «Даже не просто можно, а нужно».