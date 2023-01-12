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ФАС возбудила дело против белгородского Центра экологической безопасности

Сегодня, 09:14
Фото: ФАС России
Антимонопольщики обнаружили нарушения законодательства со стороны регоператора. Первое рассмотрение дела состоится уже в феврале, сообщили в пресс-службе федерального ведомства.
Сюжет
Мусор

ФАС России возбудила дело в отношении белгородского Центра экологической безопасности. Антимонопольщики обнаружили признаки нарушения закона о защите конкуренции со стороны организации.

ООО «ЦЭБ» занимает доминирующее положение. В ФАС поступили жалобы на действия компании от участников рынка. В частности, жаловались на условия проведения конкурентных процедур по выбору транспортировщиков отходов. Первое рассмотрение дела состоится в феврале.

В то же время ранее ведомство назвало необоснованной жалобу «Экотранса» к ЦЭБу по торгам на транспортировку ТКО. У компании были претензии к проводимым регоператором торгам.

Напомним, что по итогам аукциона транспортировщиком ТКО стало ООО «Еврологистик». Начальной ценой контракта называлась сумма в 12,2 млрд рублей. Рассчитан он на период с 2023 по 2028 год. 

Тем временем жители Белгорода и Старооскольского горокруга в период новогодних каникул жаловались на то, что отходы долгое время не вывозили. Мусорные баки стояли переполненными несколько дней. Белгородская область даже возглавила рейтинг регионов по проблемам с вывозом мусора в новогодние праздники. 

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