ФАС возбудила дело против белгородского Центра экологической безопасности

Тем временем жители Белгорода и Старооскольского горокруга в период новогодних каникул жаловались на то, что отходы долгое время не вывозили. Мусорные баки стояли переполненными несколько дней. Белгородская область даже возглавила рейтинг регионов по проблемам с вывозом мусора в новогодние праздники.