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Дети стойленцев побывали на Кремлёвской ёлке

Сегодня, 09:25
Фото: Стойленский ГОК
88 детей сотрудников Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) посетили театральное представление в Государственном Кремлёвском дворце. Две поездки в Москву для стойленцев и их детей в первые дни новогодних каникул организовали администрация и профсоюзный комитет предприятия.

Главным событием экскурсионной программы стал новогодний мюзикл «Заговор зеркал». По сюжету герои попадают в Зазеркалье, чтобы спасти Снегурочку и отпраздновать Новый год. Дети стали не только зрителями, но и участниками новогодней конкурсной программы: игр с любимыми сказочными персонажами. После спектакля каждый получил сладкий подарок.

Фото: Стойленский ГОК

Сотрудники СГОКа и их дети также поучаствовали в обзорной экскурсии по столице и посетили Красную площадь, Воробьевы горы и смотровую площадку делового центра Москва-сити на высоте больше 300 метров.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК#Кремлёвская ёлка#Новый год#Дети
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