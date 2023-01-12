Дети стойленцев побывали на Кремлёвской ёлке

Главным событием экскурсионной программы стал новогодний мюзикл «Заговор зеркал». По сюжету герои попадают в Зазеркалье, чтобы спасти Снегурочку и отпраздновать Новый год. Дети стали не только зрителями, но и участниками новогодней конкурсной программы: игр с любимыми сказочными персонажами. После спектакля каждый получил сладкий подарок.