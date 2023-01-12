Белгородцам объяснили значение начинок-сюрпризов в варениках

Традиции гадать на варениках уже много лет. В канун старого Нового года во многих семьях продолжают готовить угощение самостоятельно, добавляя в начинку сюрпризы с особым значением. По ним можно узнать, что принесёт будущий год, напомнили в пресс-службе областного правительства.