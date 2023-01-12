Главным блюдом праздника старый Новый год являются вареники. Многие белгородцы продолжают готовить их самостоятельно и прячут в начинке какой-либо сюрприз. По ним можно определить, что ожидает в новом году.
Так, пшено означает богатый урожай, гречка — здоровье. Монетку в начинке находят к богатству, горох — к удаче. Согласно преданиям, девушки, нашедшие фасоль или кольцо, могут рассчитывать на беременность или брак, арахис же — к сватовству. Изюм в варенике для представителей сильного пола может означать крепость мужской силы, для женщин — красоту.
Какие ещё сюрпризы можно найти в варениках и что они означают:
Готовят традиционные вареники с картошкой, с грибами, сладким и солёным творогом, сыром, с вишней, с капустой. Рецепты вареников из всех регионов РФ обещают представить на фестивале в Белгороде, который пройдёт в ближайшую субботу.