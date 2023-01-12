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Что означают начинки-сюрпризы в варениках на старый Новый год

Сегодня, 13:06
Фото: 1MI

Белгородцам объяснили значение начинок-сюрпризов в варениках

Традиции гадать на варениках уже много лет. В канун старого Нового года во многих семьях продолжают готовить угощение самостоятельно, добавляя в начинку сюрпризы с особым значением. По ним можно узнать, что принесёт будущий год, напомнили в пресс-службе областного правительства.

Главным блюдом праздника старый Новый год являются вареники. Многие белгородцы продолжают готовить их самостоятельно и прячут в начинке какой-либо сюрприз. По ним можно определить, что ожидает в новом году. 

Так, пшено означает богатый урожай, гречка — здоровье. Монетку в начинке находят к богатству, горох — к удаче. Согласно преданиям, девушки, нашедшие фасоль или кольцо, могут рассчитывать на беременность или брак, арахис же — к сватовству. Изюм в варенике для представителей сильного пола может означать крепость мужской силы, для женщин — красоту. 

Какие ещё сюрпризы можно найти в варениках и что они означают:

  • кусочек теста — исполнение желаний;
  • пуговица — достаток в доме;
  • зелень (укроп, петрушка, лук) — крепкое здоровье;
  • нитка — к дальней дороге (синяя), к лёгкому пути (белая), к веселью (красная);
  • бумажные деньги — зыбкость достатка;
  • оливка — путешествие за границу;
  • спичка — приобретение недвижимости;
  • фольга — новый автомобиль;
  • соль — решение неразрешимых задач;
  • лавровый лист — повышение по службе;
  • сыр — смена деятельности;
  • ягоды — крепкое здоровье;
  • фрукты — живой ум;
  • сахар или конфетки — исполнение заветных желаний;
  • курага — лёгкая учеба. 

Готовят традиционные вареники с картошкой, с грибами, сладким и солёным творогом, сыром, с вишней, с капустой. Рецепты вареников из всех регионов РФ обещают представить на фестивале в Белгороде, который пройдёт в ближайшую субботу. 

Чем заняться на фестивале вареников в Белгороде: карта
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#Анастасия Афанасенко#Общество#Белгородская область#Старый новый год#Вареники#Начинка#Сюрприз#Значение
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