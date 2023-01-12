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Чем заняться на фестивале вареников в Белгороде: карта

Сегодня, 09:49
Фото: 1MI

Появилась карта проведения фестиваля вареников в Белгороде

В эти выходные в областном центре можно будет попробовать вареники по рецептам из разных регионов страны. Стартует фестиваль в субботу, 14 января, в 11:00, сообщили в Белгородском центре туризма.

В Белгороде готовятся к проведению фестиваля вареников. В этом году в мероприятии примут участие 89 субъектов России. Кулинары со всей страны уже присылают уникальные рецепты.

В сообществе Центра туризма появилась карта проведения фестиваля. На протяжении Белгородского Арбата и аллеи до Соборной площади расположатся зоны бесплатного угощения варениками, аллея арт-объектов, площадки муниципальных образований, где будут уникальные вареники и яркая творческая программа. В фестивальном домике разыграют сувениры.

На мероприятии проведут мастер-классы по кулинарии, резьбе по дереву и народным промыслам. На главной сцене на Соборной площади состоится концертная программа. 

Ранее власти региона заверили, что все необходимые меры для обеспечения безопасности людей на фестивале вареников будут соблюдены. Напомним, что в центре Белгорода 14 января временно перекроют дороги.

Фото: группа Белгородского центра туризма в ВК
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#Общество#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Старый новый год#Фестиваль вареников#Карта#Анастасия Афанасенко
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