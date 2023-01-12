Чем заняться на фестивале вареников в Белгороде: карта

Появилась карта проведения фестиваля вареников в Белгороде

В эти выходные в областном центре можно будет попробовать вареники по рецептам из разных регионов страны. Стартует фестиваль в субботу, 14 января, в 11:00, сообщили в Белгородском центре туризма.