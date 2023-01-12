Чем заняться на фестивале вареников в Белгороде: карта

В Белгороде готовятся к проведению фестиваля вареников. В этом году в мероприятии примут участие 89 субъектов России. Кулинары со всей страны уже присылают уникальные рецепты.
В сообществе Центра туризма появилась карта проведения фестиваля. На протяжении Белгородского Арбата и аллеи до Соборной площади расположатся зоны бесплатного угощения варениками, аллея арт-объектов, площадки муниципальных образований, где будут уникальные вареники и яркая творческая программа. В фестивальном домике разыграют сувениры.
На мероприятии проведут мастер-классы по кулинарии, резьбе по дереву и народным промыслам. На главной сцене на Соборной площади состоится концертная программа.
Ранее власти региона заверили, что все необходимые меры для обеспечения безопасности людей на фестивале вареников будут соблюдены. Напомним, что в центре Белгорода 14 января временно перекроют дороги.