В декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла. Он также добавил, что необходимости для государства и для Минобороны в этом в настоящий момент нет.
Путин также отметил, что осенью в рамках частичной мобилизации были призваны 300 тыс. человек, из которых 150 тыс. находятся в зоне спецоперации. Вторая половина мобилизованных ещё остаётся на полигонах или в учебных центрах Минобороны.
«Из этих 150 тысяч половина только — это 77 тысяч — находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя, по сути, функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку», — цитировали слова главы государства СМИ.
Недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал россиян не доверять сообщениям о мобилизации, которую распространяют в Telegram-каналах. Эта информацию может поступать только от официальных властей.
Также об отсутствии необходимости начинать вторую волну мобилизации говорила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. По её словам, эта тема ни разу не обсуждалась на заседании Совбеза. Она также подчеркнула, что информация о готовящейся новой волне мобилизации является фейком.
О возможности второй волны мобилизации высказывался и депутат Госдумы Андрей Гурулёв. По его словам, предпосылок к проведению второй волны призыва сейчас нет.