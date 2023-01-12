Бренд Denzel с аккаунтом 2022 года вошел в топ вовлеченности «Одноклассников»

«Одноклассники» стали в 2022 году одной из площадок, куда по причине ограничений на использование нескольких зарубежных соцсетей переключились многие авторы и бренды для коммуникации с аудиторией. В целом число блогеров и групп в «Одноклассниках» выросло более чем на 60 тысяч, а общий охват увеличился на 55%.