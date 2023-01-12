Бренд Denzel с аккаунтом 2022 года вошел в топ вовлеченности «Одноклассников»

За девять месяцев процент вовлеченности аудитории составил 13,62% (по данным, полученным от JagaJam — аналитического сервиса социальных сетей). Об этом сообщает newsnn.ru.
По мнению Артема Козлова, главы департамента интернет-маркетинга компании «Мир инструмента», в привлечении аудитории играет большую роль экспертный контент: публикации в форме статей и видеообзоров, в которых рассказывается о рабочем оборудовании, инструментах и технике. Важно также закрывать потребности и интересы аудитории.
В таких публикациях следует делать акцент не только на разнообразии, но и на их информативности и полезности, что привлекает в сообщество новых активных подписчиков. В компании было решено создать сообщества Denzel и в других российских социальных сетях.
В наступившем году на площадке ожидаются масштабные изменения. Артем Козлов выразил надежду на то, что комьюнити бренда Denzel продолжит расширяться так же активно.
Помимо «СберМегаМаркета» и Denzel в топ-10 по вовлеченности вошли маркетплейс OZON (1,59%), федеральные торговые сети «Л’Этуаль» (5,04%) и «Магнит Косметик» (6,68%).
«Одноклассники» стали в 2022 году одной из площадок, куда по причине ограничений на использование нескольких зарубежных соцсетей переключились многие авторы и бренды для коммуникации с аудиторией. В целом число блогеров и групп в «Одноклассниках» выросло более чем на 60 тысяч, а общий охват увеличился на 55%.