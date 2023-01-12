Белгородцев будут наказывать более сурово за выброшенный из автомобиля мусор

Изменения в КоАП уже вступили в силу. Теперь граждане, которые выбросили мусор из машины в не предназначенном для этого месте, будут оштрафованы на сумму в 10-15 тысяч рублей. Должностным лицам грозит штраф 20-30 тысяч рублей, а юридическим придётся заплатить 30-50 тысяч рублей.