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Белгородцев будут наказывать более сурово за выброшенный из автомобиля мусор

Сегодня, 12:19
Фото: 1MI

За выброшенный из машины мусор белгородцев могут оштрафовать на 15 тыс. рублей

Наказание за выброшенный из машины мусор стало более жёстким. Водителям и пассажирам грозит штраф до 15 тыс. рублей. Для должностных и юридических лиц сумма наказания будет ещё больше, предупредили в региональном экоохотнадзоре.
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Мусор

Изменения в КоАП уже вступили в силу. Теперь граждане, которые выбросили мусор из машины в не предназначенном для этого месте, будут оштрафованы на сумму в 10-15 тысяч рублей. Должностным лицам грозит штраф 20-30 тысяч рублей, а юридическим придётся заплатить 30-50 тысяч рублей.

Если нарушение повторное или отходы выгружаются из грузовика, суммы штрафов увеличиваются, статья предусматривает также конфискацию транспортного средства. Для наказания нарушителей, выбрасывающих мусор вне объектов размещения отходов, можно использовать автоматические камеры и регистрировать факт нарушения.

В экоохотнадзоре добавили, что с июля прошлого года, благодаря помощи белгородцев, фиксирующих нарушения на фото и видео, к ответственности удалось привлечь пять человек. Их в общей сложности оштрафовали на 110 тысяч рублей.

Ранее в Губкине мужчина выбросил мусор из машины и получил штраф. О нарушении в управление экоохотнадзора сообщили местные жители.

Белгородца нашли и оштрафовали по фото за выброшенный на обочину из авто мусор
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#Анастасия Афанасенко#Общество#Белгородская область#Мусор#Обочина#Машина#Штраф
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