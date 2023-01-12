Белгородцам объяснили, почему перестал работать «Электронный рецепт»

В министерстве цифрового развития добавили, что прошлая компания-оператор решила больше не поддерживать проект и мобильное приложение в Белгородской области, в связи с чем пришлось перейти на новый ресурс. Представители ведомства пообещали, что установить его можно будет уже в этом месяце.