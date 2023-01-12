Белгородцам объяснили, почему перестал работать «Электронный рецепт»

Белгородец спросил: «Почему уже продолжительное время не работает приложение „Электронный рецепт“?» Ему в комментариях на странице губернатора в соцсети ответили представители минздрава и министерства цифрового развития.
Министр здравоохранения Андрей Иконников заявил, что мобильное приложение «Электронный рецепт 31» не работает ещё с апреля 2022 года. На замену уже разработали аналог с названием «Электронный рецепт». Сейчас он проходит регистрацию.
В министерстве цифрового развития добавили, что прошлая компания-оператор решила больше не поддерживать проект и мобильное приложение в Белгородской области, в связи с чем пришлось перейти на новый ресурс. Представители ведомства пообещали, что установить его можно будет уже в этом месяце.