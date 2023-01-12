Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородский ЦЭБ прокомментировал возбуждённое против него ФАС дело

Сегодня, 15:03
Фото: 1MI
В пресс-службе Центра экологической безопасности «Бел.Ру» прокомментировали новость о деле, которое антимонопольщики возбудили из-за возможного нарушения закона о защите конкуренции. Проблемы возникли из-за того, что ранее ЦЭБ был вынужден «подхватить» оставшиеся без вывоза мусора муниципалитеты.

По словам пресс-службы организации, на данный момент ЦЭБ осуществляет функции регионального оператора по вывозу ТКО на всей территории Белгородской области. Связано это с тем, что в феврале прошлого года ещё один перевозчик, ООО «ТК Экотранс», отказался исполнять договор и вывозить мусор с территорий Белгородского, Корочанского районов и Яковлевского горокруга.

Таким образом, по мнению ЦЭБ, не оставалась ничего другого, кроме как «подхватить» муниципалитеты и занять освободившуюся нишу. Была приобретена и спецтехника.

Подчеркнем, что в конце 2022 года закончились сроки действия заключенных договоров с компаниями, осуществляющими транспортирование ТКО на территории Белгородской области. В связи с этим в октябре — декабре 2022 года ООО «ЦЭБ» проведены торги на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории региона на период с 1 января 2023 года по 31 мая 2028 года.
пресс-служба ЦЭБа

В организации также отметили, что эти торги в ФАС признала состоявшимися. Также с 1 января «ЦЭБ» в рамках договорных отношений работает с ООО «Еврологистик».

Напомним, что ФАС России возбудила дело в отношении белгородского Центра экологической безопасности. Антимонопольщики обнаружили признаки нарушения закона о защите конкуренции со стороны организации. Первое рассмотрение дела состоится в феврале.

Также Белгородская область не так давно возглавила рейтинг регионов по проблемам с вывозом мусора в новогодние праздники. 

ФАС возбудила дело против белгородского Центра экологической безопасности
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская область возглавила ТОП по жалобам жителей на вывоз мусора в праздникиВ Старом Осколе отставание от графика вывоза мусора составляет от 12 часов до сутокГладков о жалобах на вывоз мусора: Идёт нормализация ситуации
#Артем Черненко#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#ЦЭБ#Мусор#Вывоз#Фас
Подпишитесь
Зелёный фронт: Белгородский ЦЭБ может лишиться статуса регоператора
Сегодня, 12:12
«Мы так больше жить не можем»: женщина из Шебекино записала видеообращение к Путину
Сегодня, 12:35
В Белгороде перед Новым годом резко выросла цена за «квадрат» жилья в новостройках
Сегодня, 12:48
Не первая, но в лидерах: кто опередил Белгородскую область в РФ по миграционной убыли
Сегодня, 14:30
Жители Белгорода умерили аппетит при продаже своих квартир в 2022 году
Сегодня, 09:24