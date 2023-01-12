Белгородский ЦЭБ прокомментировал возбуждённое против него ФАС дело

По словам пресс-службы организации, на данный момент ЦЭБ осуществляет функции регионального оператора по вывозу ТКО на всей территории Белгородской области. Связано это с тем, что в феврале прошлого года ещё один перевозчик, ООО «ТК Экотранс», отказался исполнять договор и вывозить мусор с территорий Белгородского, Корочанского районов и Яковлевского горокруга.
Таким образом, по мнению ЦЭБ, не оставалась ничего другого, кроме как «подхватить» муниципалитеты и занять освободившуюся нишу. Была приобретена и спецтехника.
Подчеркнем, что в конце 2022 года закончились сроки действия заключенных договоров с компаниями, осуществляющими транспортирование ТКО на территории Белгородской области. В связи с этим в октябре — декабре 2022 года ООО «ЦЭБ» проведены торги на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории региона на период с 1 января 2023 года по 31 мая 2028 года.
пресс-служба ЦЭБа
В организации также отметили, что эти торги в ФАС признала состоявшимися. Также с 1 января «ЦЭБ» в рамках договорных отношений работает с ООО «Еврологистик».
Напомним, что ФАС России возбудила дело в отношении белгородского Центра экологической безопасности. Антимонопольщики обнаружили признаки нарушения закона о защите конкуренции со стороны организации. Первое рассмотрение дела состоится в феврале.
Также Белгородская область не так давно возглавила рейтинг регионов по проблемам с вывозом мусора в новогодние праздники.