Белгородский ЦЭБ прокомментировал возбуждённое против него ФАС дело

По словам пресс-службы организации, на данный момент ЦЭБ осуществляет функции регионального оператора по вывозу ТКО на всей территории Белгородской области. Связано это с тем, что в феврале прошлого года ещё один перевозчик, ООО «ТК Экотранс», отказался исполнять договор и вывозить мусор с территорий Белгородского, Корочанского районов и Яковлевского горокруга.