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Белгородские власти рассчитывают на не менее 20 тыс. зрителей на фестивале вареников

Сегодня, 14:52
Фото: 1MI
В планах — организовать не менее четырёх концертных площадок. Участниками должны стать не менее 500 человек, следует из постановления белгородского правительства.

Фестиваль вареников в Белгороде должны посетить не менее 20 тыс. человек. Непосредственными участниками гастрономического праздника будут не меньше 500 человек. В планах также организовать четыре концертные площадки.

На проведение мероприятия из областного бюджета выделят субсидию. Её планируют направить автономной некоммерческой организации «Корпорация событийных мероприятий „БелОГОрье“». Она зарегистрирована в Белгороде в 2022 году и занимается зрелищно-развлекательной деятельностью.

Руководит некоммерческой организацией бывший начальник управления потребительского рынка мэрии Белгорода Евгений Ершов. Из городской администрации он ранее уволился по собственному желанию.

Напомним, фестиваль вареников в областном центре пройдёт 14 января. Начало запланировано на 11:00.

Чем заняться на фестивале вареников в Белгороде: карта
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