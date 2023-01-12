Белгородские власти рассчитывают на не менее 20 тыс. зрителей на фестивале вареников

Фестиваль вареников в Белгороде должны посетить не менее 20 тыс. человек. Непосредственными участниками гастрономического праздника будут не меньше 500 человек. В планах также организовать четыре концертные площадки.
На проведение мероприятия из областного бюджета выделят субсидию. Её планируют направить автономной некоммерческой организации «Корпорация событийных мероприятий „БелОГОрье“». Она зарегистрирована в Белгороде в 2022 году и занимается зрелищно-развлекательной деятельностью.
Руководит некоммерческой организацией бывший начальник управления потребительского рынка мэрии Белгорода Евгений Ершов. Из городской администрации он ранее уволился по собственному желанию.
Напомним, фестиваль вареников в областном центре пройдёт 14 января. Начало запланировано на 11:00.