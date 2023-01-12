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Баннеры с погибшими в СВО бойцами убрали из центра Белгорода

Сегодня, 08:52
Фото: Bel.ru
Изображения погибших в СВО белгородцев убрали с баннеров на Свято-Троицком бульваре. Внимание на это обратили корреспонденты «Бел.Ру».

Так, например, изображение погибшего в зоне СВО Сергея Коваля сменилось рекламой фестиваля вареников. Аналогичная ситуация повторилась и с остальными белгородцами. Отметим, что фотографии умерших бойцов до сих пор иногда выводятся на электронные экрана города. 

Провисели фотографии белгородцев на ситибордах и колоннах месяц. При этом в мэрии Белгорода не планируют изготавливать новые баннеры, сообщили нам в пресс-службе администрации.

Напомним, что всего в Белгороде на баннеры, ситиборды и пилларсы поместили имена шестерых погибших в зоне СВО белгородцев. Например, в декабре на Свято-Троицком бульваре установили баннер с погибшим на Украине подполковником.

А некоторые баннеры, судя по всему, появились не в самых удачных для этого местах: например, горожан возмутило соседство рекламы птицы, рыбы и икры по акции с фотографией погибшего воина. Впрочем, оно уже прекратилось.

Кто из погибших в СВО белгородцев попал на городские баннеры
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