Баннеры с погибшими в СВО бойцами убрали из центра Белгорода

Так, например, изображение погибшего в зоне СВО Сергея Коваля сменилось рекламой фестиваля вареников. Аналогичная ситуация повторилась и с остальными белгородцами. Отметим, что фотографии умерших бойцов до сих пор иногда выводятся на электронные экрана города.
Провисели фотографии белгородцев на ситибордах и колоннах месяц. При этом в мэрии Белгорода не планируют изготавливать новые баннеры, сообщили нам в пресс-службе администрации.
Напомним, что всего в Белгороде на баннеры, ситиборды и пилларсы поместили имена шестерых погибших в зоне СВО белгородцев. Например, в декабре на Свято-Троицком бульваре установили баннер с погибшим на Украине подполковником.
А некоторые баннеры, судя по всему, появились не в самых удачных для этого местах: например, горожан возмутило соседство рекламы птицы, рыбы и икры по акции с фотографией погибшего воина. Впрочем, оно уже прекратилось.