Зеленский на церемонии «Золотой глобус» заявил, что третьей мировой войны не будет

Владимир Зеленский записал видеообращение участникам церемонии вручения премии «Золотой глобус». Президент Украины пообещал, что третьей мировой войны не будет.
Как уточнил Зеленский, это не трилогия. Президент соседнего государства также напомнил, что Первая мировая война унесла миллионы жизней, а Вторая — десятки миллионов. С его слов, ещё раз подобная история не повторится.
Церемония вручения «Золотого глобуса» проходила 10 января в Лос-Анджелесе. Лучшим драматическим сериалом в этом году выбрали «Дом дракона», а лучшей комедией — «Банши Инишерина». Лучшим драматическим фильмом признали «Фабельманов». Награду получил и режиссёр кино Стивен Спилберг.