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Зеленский на церемонии «Золотой глобус» заявил, что третьей мировой войны не будет

Сегодня, 07:13
Фото: flickr.com
Президент Украины записал видеообращение участникам церемонии вручения премии «Золотой глобус» и сказал, что новой мировой войны не будет, пишут «Народные новости».

Владимир Зеленский записал видеообращение участникам церемонии вручения премии «Золотой глобус». Президент Украины пообещал, что третьей мировой войны не будет.

Как уточнил Зеленский, это не трилогия. Президент соседнего государства также напомнил, что Первая мировая война унесла миллионы жизней, а Вторая — десятки миллионов. С его слов, ещё раз подобная история не повторится.

Церемония вручения «Золотого глобуса» проходила 10 января в Лос-Анджелесе. Лучшим драматическим сериалом в этом году выбрали «Дом дракона», а лучшей комедией — «Банши Инишерина». Лучшим драматическим фильмом признали «Фабельманов». Награду получил и режиссёр кино Стивен Спилберг.

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#Президент#Война#Церемония#Наталья Корявых#Политика#Владимир зеленский#Золотой глобус
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