Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию с канализационными стоками в поле

С 20 декабря по начало января запах канализации успел дойти до домов и остановок, а поле полностью затопило, но Водоканал, как утверждает местная жительница в вечернем прямом эфире, решать проблему не спешит.
Вячеслав Гладков пояснил, что виноват БИК, который год назад неправомерно выдал технические условия на большое количество пользователей. Из-за этого трубы не справляются с таким объёмом.
Для того, чтобы решить проблему, необходимы большие деньги на проектирование. Дал поручение подготовить материал в прокуратуру на тех должностных лиц, даже если они уже не работают, кто принимал эти решения. Будем принимать меры, делать проектные работы, выделять деньги. Но за месяц и даже за полгода эту проблему не решить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что об образовавшейся проблеме стало известно днём 11 января.