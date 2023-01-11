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Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию с канализационными стоками в поле

Сегодня, 20:02
Канализационные воды в поле.
Воды продолжают вытекать в поле из-за ошибки, совершённой год назад. Об этом в прямом эфире сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

С 20 декабря по начало января запах канализации успел дойти до домов и остановок, а поле полностью затопило, но Водоканал, как утверждает местная жительница в вечернем прямом эфире, решать проблему не спешит.

Вячеслав Гладков пояснил, что виноват БИК, который год назад неправомерно выдал технические условия на большое количество пользователей. Из-за этого трубы не справляются с таким объёмом.

Для того, чтобы решить проблему, необходимы большие деньги на проектирование. Дал поручение подготовить материал в прокуратуру на тех должностных лиц, даже если они уже не работают, кто принимал эти решения. Будем принимать меры, делать проектные работы, выделять деньги. Но за месяц и даже за полгода эту проблему не решить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что об образовавшейся проблеме стало известно днём 11 января. 

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#Александра Склярова#Экология#Канализация#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Затопление
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