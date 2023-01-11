Власти не помогут с выкупом жилья желающим уехать из-за СВО белгородцам

Местный житель спросил у руководителя муниципалитета: что ему делать, если он не продаст дом и не уедет из региона? О переезде он думает из-за ситуации с СВО. Мужчина пояснил, что условия его не устраивают: дети, жена и мать жителя района сидят дома, возвращения к привычному очному формату обучения тоже пока не предвидится, жалуется он.