Власти не помогут с выкупом жилья желающим уехать из-за СВО белгородцам

Власти не готовы помочь белгородцам с выкупом жилья, если они захотят переехать в другие регионы. Об этом во время прямого эфира заявил глава приграничного Белгородского района Владимир Перцев.
Местный житель спросил у руководителя муниципалитета: что ему делать, если он не продаст дом и не уедет из региона? О переезде он думает из-за ситуации с СВО. Мужчина пояснил, что условия его не устраивают: дети, жена и мать жителя района сидят дома, возвращения к привычному очному формату обучения тоже пока не предвидится, жалуется он.
«Поэтому интересуюсь: как продать недвижимость и получить за неё компенсацию в рамках рынка?» — спросил белгородец.
Владимир Перцев предупредил, что своим ответом огорчит мужчину: компенсации за переезд не предусмотрено, власти не будут выкупать жильё.
Мы не покупаем недвижимость. Решение выехать за пределы области белгородцы принимают самостоятельно. Поэтому помочь в том, чтобы приобрести ваше жильё, мы не можем.
Владимир Перцев
Чиновник в итоге посоветовал жителю региона продавать дом по стандартной схеме.