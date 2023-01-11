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Власти не помогут с выкупом жилья желающим уехать из-за СВО белгородцам

Сегодня, 09:44
Фото: 1MI
Глава Белгородского района Владимир Перцев объяснил, что продавать дома жители могут только на свободном рынке. Если они планируют уехать в другой регион, то компенсации не предусмотрено. Об этом чиновник заявил во время прямого эфира.

Власти не готовы помочь белгородцам с выкупом жилья, если они захотят переехать в другие регионы. Об этом во время прямого эфира заявил глава приграничного Белгородского района Владимир Перцев.

Местный житель спросил у руководителя муниципалитета: что ему делать, если он не продаст дом и не уедет из региона? О переезде он думает из-за ситуации с СВО. Мужчина пояснил, что условия его не устраивают: дети, жена и мать жителя района сидят дома, возвращения к привычному очному формату обучения тоже пока не предвидится, жалуется он.

«Поэтому интересуюсь: как продать недвижимость и получить за неё компенсацию в рамках рынка?» — спросил белгородец.

Владимир Перцев предупредил, что своим ответом огорчит мужчину: компенсации за переезд не предусмотрено, власти не будут выкупать жильё.

Мы не покупаем недвижимость. Решение выехать за пределы области белгородцы принимают самостоятельно. Поэтому помочь в том, чтобы приобрести ваше жильё, мы не можем.
Владимир Перцев

Чиновник в итоге посоветовал жителю региона продавать дом по стандартной схеме.

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#Наталья Корявых#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Белгородский район#Владимир перцев#Перееезд#Компенсация#Жилье#Недвижимость
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