Владелец аэропорта Белгорода передал долю заправочной фирмы структуре «Газпромнефти»

Справка. Компания «Новапорт Инвест» зарегистрирована в Москве с 2016 года и занимается аэропортовой деятельностью. Головная компания — T.S. Trans Siberia CO Limited, зарегистрированная на Кипре. Чистая прибыль предприятия за 2021 год превысила 4,8 млрд рублей. С 2020 года фирме принадлежит международный аэропорт в Белгороде, который закрыт с начала спецоперации.