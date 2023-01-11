Владелец аэропорта Белгорода передал долю заправочной фирмы структуре «Газпромнефти»

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», до 29 декабря 2022 года компании «Новапорт Инвест», которой принадлежит белгородский аэропорт, принадлежало 100% доли в УК фирмы «ТЗК „Планета“». Это топливозаправочная компания, которая работает с 2005 года в Воронежской области и занимается оптовой торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин. Руководитель — Александр Ребенок. По итогам 2021 года чистая прибыль «ТЗК „Планета“» составила 32 млн рублей.
С 29 декабря прошлого года структура собственников компании «ТЗК „Планета“» изменилась. Половина доли в УК стала принадлежать акционерному обществу «Газпромнефть-Аэро» — «дочке» ПАО «Газпром». Ещё 50% остались за фирмой «Новапорт Инвест».
Справка. Компания «Новапорт Инвест» зарегистрирована в Москве с 2016 года и занимается аэропортовой деятельностью. Головная компания — T.S. Trans Siberia CO Limited, зарегистрированная на Кипре. Чистая прибыль предприятия за 2021 год превысила 4,8 млрд рублей. С 2020 года фирме принадлежит международный аэропорт в Белгороде, который закрыт с начала спецоперации.