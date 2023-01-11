В зоопарк Белгорода привезли чёрных лебедей из подмосковного парка «Диво-Птица»

В белгородском зоопарке пополнение — два чёрных лебедя. Самца и самку привезли из парка «Диво-Птица» в Московской области. Пока посетители могут посмотреть на птиц через стекло. Летом пернатых переселят в вольер с водоёмом.
Как отметил директор зоопарка Денис Савельев, привезённые лебеди — чёрная жемчужина их коллекции. С его слов, содержание чёрных лебедей немного отличается от белых, поэтому птиц временно поселили в одном из помещений кенгурятника.
Этот вид лебедей крупнее своих белоснежных собратьев. Вес птиц может достигать 8 кг. Шея у чёрных лебедей — самая длинная в семействе утиных и состоит из 23 позвонков. Естественная среда обитания — Австралия и Новая Зеландия.