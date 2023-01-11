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В зоопарк Белгорода привезли чёрных лебедей из подмосковного парка «Диво-Птица»

Сегодня, 06:44
Фото: белгородский зоопарк

Белгородский зоопарк пополнился чёрными лебедями

Пока посетители могут посмотреть на лебедей через стекло. С лета их переселят в вольер с водоёмом, сообщили в группе зоопарка ВК.

В белгородском зоопарке пополнение — два чёрных лебедя. Самца и самку привезли из парка «Диво-Птица» в Московской области. Пока посетители могут посмотреть на птиц через стекло. Летом пернатых переселят в вольер с водоёмом.

Как отметил директор зоопарка Денис Савельев, привезённые лебеди — чёрная жемчужина их коллекции. С его слов, содержание чёрных лебедей немного отличается от белых, поэтому птиц временно поселили в одном из помещений кенгурятника.

Этот вид лебедей крупнее своих белоснежных собратьев. Вес птиц может достигать 8 кг. Шея у чёрных лебедей — самая длинная в семействе утиных и состоит из 23 позвонков. Естественная среда обитания — Австралия и Новая Зеландия.

Видео: белгородский зоопарк
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