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В Белгородской области пропал 52-летний мужчина

Сегодня, 04:28
Фото: Группа поискового отряда «Лиза Алерт»
С 3 января местонахождение белгородца неизвестно, сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Владимир Беспятов пропал в Короче, его местонахождение неизвестно с 3 января. Белгородец ростом 172 см, худощавого телосложения, с седыми волосами. В день пропажи мужчина был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, чёрные ботинки и чёрную шапку.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Фото: Группа поискового отряда «Лиза Алерт»

С начала 2023 года это уже третий случай пропажи людей. Первый произошёл в Шебекинском горокруге в новогоднюю ночь — 1 января в 01:00 пропала Татьяна Тарбаева. В тот же день пропал мужчина из Старого Оскола. Белгородцев ещё продолжают искать.

В Старом Осколе пропал мужчина
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#Александра Склярова#Происшествия#Новости Белгорода#Корочанский район#Поиск пропавших людей
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