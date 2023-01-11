В Белгородской области пропал 52-летний мужчина

Владимир Беспятов пропал в Короче, его местонахождение неизвестно с 3 января. Белгородец ростом 172 см, худощавого телосложения, с седыми волосами. В день пропажи мужчина был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, чёрные ботинки и чёрную шапку.
Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.
С начала 2023 года это уже третий случай пропажи людей. Первый произошёл в Шебекинском горокруге в новогоднюю ночь — 1 января в 01:00 пропала Татьяна Тарбаева. В тот же день пропал мужчина из Старого Оскола. Белгородцев ещё продолжают искать.