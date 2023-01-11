В Белгородской области пропал 52-летний мужчина

С начала 2023 года это уже третий случай пропажи людей. Первый произошёл в Шебекинском горокруге в новогоднюю ночь — 1 января в 01:00 пропала Татьяна Тарбаева. В тот же день пропал мужчина из Старого Оскола. Белгородцев ещё продолжают искать.