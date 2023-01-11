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В Белгородской области по нацпроекту отремонтируют 96,4 км дорог

Сегодня, 12:42
Фото: 1MI
В планах — привести в нормативное состояние 73 объекта, в том числе путепровод на Студенческой в Белгороде, сообщили в региональном минтрансе.
Сюжет
Дороги

В регионе отремонтируют 96,4 км дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В планах привести в порядок 73 объекта, в частности, путепровод на Студенческой в областном центре и мост в Алексеевке.

В программу включили семь региональных дорог и 64 муниципальных. Наибольший объём работ проведут в Белгородском районе и Старом Осколе — 15 и 14 дорог соответственно.

В Губкине обновят дорожное полотно на восьми улицах, в Борисовском районе — на семи. Также в программу вошли Корочанский район, Яковлевский и Шебекинский горокруга.

В Белгороде по нацпроекту установят светофоры. Ремонтные же работы проведут на двух улицах.

Фото: минтранс Белгородской области
Ремонт дорог по нацпроекту в Белгородской области планируют завершить в июне
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Нацпроект#Ремонт#Светофор#Общество#Дороги#Касается каждого
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