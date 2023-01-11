В Белгородской области по нацпроекту отремонтируют 96,4 км дорог

В регионе отремонтируют 96,4 км дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В планах привести в порядок 73 объекта, в частности, путепровод на Студенческой в областном центре и мост в Алексеевке.
В программу включили семь региональных дорог и 64 муниципальных. Наибольший объём работ проведут в Белгородском районе и Старом Осколе — 15 и 14 дорог соответственно.
В Губкине обновят дорожное полотно на восьми улицах, в Борисовском районе — на семи. Также в программу вошли Корочанский район, Яковлевский и Шебекинский горокруга.
В Белгороде по нацпроекту установят светофоры. Ремонтные же работы проведут на двух улицах.