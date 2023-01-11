В Белгороде за три месяца не смогли продать бутик-отель возле аэропорта

«Под ключ» в Белгороде продают бутик-отель Voyage. Здание расположено на проспекте Богдана Хмельницкого, 155. В отеле оборудовано пять этажей.
Из описания к объявлению известно, что в отеле расположено 44 номера, в каждом их них есть мини-бар, сейф, кондиционер. Также на территории отеля есть ресторан, интерьер которого выполнен во французском стиле. Ресторан одновременно может вместить до 45 человек.
Кроме того, в гостинице оборудован конференц-зал, который вмещает до 70 человек. При отеле есть фитнес-комната и большая парковка. Общая площадь здания составляет 2755 кв. м.
Отметим, что за прошедшие три месяца стоимость отеля осталась неизменной, владельцы хотят получить за него 168 млн рублей.