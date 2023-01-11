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В Белгороде за три месяца не смогли продать бутик-отель возле аэропорта

Сегодня, 11:28
Фото: Авито
Информация о продаже отеля появилась в октябре, спустя три месяца гостиница снова находится на доске объявлений.
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Роскошь

«Под ключ» в Белгороде продают бутик-отель Voyage. Здание расположено на проспекте Богдана Хмельницкого, 155. В отеле оборудовано пять этажей.

Из описания к объявлению известно, что в отеле расположено 44 номера, в каждом их них есть мини-бар, сейф, кондиционер. Также на территории отеля есть ресторан, интерьер которого выполнен во французском стиле. Ресторан одновременно может вместить до 45 человек.

Фото: Авито

Кроме того, в гостинице оборудован конференц-зал, который вмещает до 70 человек. При отеле есть фитнес-комната и большая парковка. Общая площадь здания составляет 2755 кв. м.

Отметим, что за прошедшие три месяца стоимость отеля осталась неизменной, владельцы хотят получить за него 168 млн рублей.

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#Алина Харина#Общество#Белгород#Объявление#Продажи#Гостиница#Авито#Роскошь
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