В Белгороде за три месяца не смогли продать бутик-отель возле аэропорта

Из описания к объявлению известно, что в отеле расположено 44 номера, в каждом их них есть мини-бар, сейф, кондиционер. Также на территории отеля есть ресторан, интерьер которого выполнен во французском стиле. Ресторан одновременно может вместить до 45 человек.