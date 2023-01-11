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Учёный объяснил суть необычного природного явления в Белгородской области

Сегодня, 07:37
Фото: telegram-канал «Пегасий БелГУ»

Белгородский учёный объяснил происхождение «снежных цветов» на водоёмах

Молекулы воды осели на твёрдые поверхности. Когда несколько из них сцепляются вместе, другие молекулы притягиваются к ним. Так образовываются необычные снежные узоры. Процитировали эксперта в telegram-канале «Пегасий БелГУ».
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БелГУ

Профессор института инженерных и цифровых технологий БелГУ Владислав Сыщенко рассказал, как в Белгородской области на водоёмах образовались «снежные цветы». Фотографии ранее публиковали в Сети.

Со слов специалиста, когда молекул воды в воздухе слишком много, они начинают оседать на твёрдые поверхности. Когда несколько молекул сцепляются вместе, образовывая затравку ледяного кристаллика, другие молекулы из воздуха начинают притягиваться к ним. Таким образом нарастают морозные узоры на земле.

Молекулы воды, как правило, гексагональной структуры. На фотографиях с ледяными узорами видно, что веточки образовывают угол в 60 градусов — такой же, как между лучами снежинки.

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#Наталья Корявых#Природные явления#Белгородская область#Лёд#Кристалл#Эксперт#Учёный#БелГУ#Снежные цветы#Водоёмы
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