Учёный объяснил суть необычного природного явления в Белгородской области

Профессор института инженерных и цифровых технологий БелГУ Владислав Сыщенко рассказал, как в Белгородской области на водоёмах образовались «снежные цветы». Фотографии ранее публиковали в Сети.
Со слов специалиста, когда молекул воды в воздухе слишком много, они начинают оседать на твёрдые поверхности. Когда несколько молекул сцепляются вместе, образовывая затравку ледяного кристаллика, другие молекулы из воздуха начинают притягиваться к ним. Таким образом нарастают морозные узоры на земле.
Молекулы воды, как правило, гексагональной структуры. На фотографиях с ледяными узорами видно, что веточки образовывают угол в 60 градусов — такой же, как между лучами снежинки.