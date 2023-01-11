Учёный объяснил суть необычного природного явления в Белгородской области

Со слов специалиста, когда молекул воды в воздухе слишком много, они начинают оседать на твёрдые поверхности. Когда несколько молекул сцепляются вместе, образовывая затравку ледяного кристаллика, другие молекулы из воздуха начинают притягиваться к ним. Таким образом нарастают морозные узоры на земле.