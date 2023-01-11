Церемония награждения лауреатов «Искры Юга — 2022» пройдет 27 января

Торжественную церемонию награждения лауреатов и финалистов «Искры Юга — 2022» проведут в Ростове-на-Дону 27 января. На традиционный финальный день мероприятия организаторы наметили также тематические мастер-классы, в которых смогут принять участие все желающие медиаспециалисты и представители СМИ. Своим опытом с ними поделятся успешные практики. В этот же день будут коллективно подведены журналистские итоги минувшего года.