Церемония награждения лауреатов «Искры Юга — 2022» пройдет 27 января

Членам жюри предстоит теперь определиться с победителями сезона, которых наградят денежными призами и ценными подарками от партнеров, а также дипломами и фирменными статуэтками.
Торжественную церемонию награждения лауреатов и финалистов «Искры Юга — 2022» проведут в Ростове-на-Дону 27 января. На традиционный финальный день мероприятия организаторы наметили также тематические мастер-классы, в которых смогут принять участие все желающие медиаспециалисты и представители СМИ. Своим опытом с ними поделятся успешные практики. В этот же день будут коллективно подведены журналистские итоги минувшего года.
Руководитель медиапроекта «НаукаPro» Евгений Миронов проинформирует о способах эффективного продвижения в соцсетях и видеохостингах.
Мастер-класс на тему «Путь героя: рассказываем мультимедийные истории. Рекомендациями о том, как сделать «большую журналистику» привлекательнее, поделится доцент Института медиа НИУ ВШЭ и Института массмедиа и рекламы РГГУ Максим Корнев, выступающий партнером консалтинговой компании MediaToolbox.
Тема мастер-класса главреда портала «МОЁ! Онлайн» и газеты «МОЁ!» Ирины Булгаковой — «Журналистское расследование в региональном СМИ: миссия выполнима».
Заместитель руководителя редакции стран ближнего зарубежья ТАСС Гулия Леваненкова и руководитель пресс-службы «Мастерской новых медиа» Сергей Леваненков выступят в свою очередь с лекцией на тему «Самая дорогая эмоция: как передать ее аудитории через контент».
Регистрация и программа финального дня – здесь.
Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» в финальный день назовет победителей конкурса на грантовую поддержку для авторов, специализирующихся на теме традиционной казачьей культуры. Обратиться с заявками на получение грантов участники «Искры Юга» могут до 15 января.
«Искра Юга» — традиционная ежегодная профессиональная премия, которая объединяет массмедиа всех субъектов южной части России инициативой о повышении общего качества отечественной журналистики. Главные цели престижной премии — повышение профессионализма представителей СМИ СКФО и ЮФО, активное содействие росту популярности массмедиа в регионах, обмен опытом и налаживание профессиональных связей с изданиями, а также поощрение талантливых авторов.
Организаторами премии выступили аналитический центр «Эксперт Юг» и АНО «Инновационные гуманитарные проекты». Генеральный спонсор мероприятия — компания «Газпром трансгаз Краснодар». Генеральный партнер — фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело», цифровой партнер — «Ростелеком». Партнером финального дня будет «Аксеникс» (ex-Accenture).
Официальные информационные партнеры: федеральный медиахолдинг 1MI, «РБК Краснодар», «РБК Ростов», «РБК Кавказ», «Это Кавказ», «Юг Times», «Городской репортер», «Бизнес-газета», RO TODAY, «Деловой Новочеркасск» и «Деловой Юг».